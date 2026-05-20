OFICIAL: Creadores de Kingdom Come Deliverance trabajan en videojuego de El Señor de los Anillos, estos son todos los detalles hasta el momento

Buenas noticias para todos los fanáticos de los videojuegos y es que recientemente se confirmó que, los creadores de Kingdom Come Deliverance trabajan en un título de El Señor de los Anillos, es por ello que aquí te diremos cuáles son todos los detalles que se saben de este proyecto hasta el momento.

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De acuerdo con una publicación en X de la cuenta de Noticias y Rumores, Warhorse Studios reveló que no sólo se están llevando a cabo el desarrollo de un juego sino de dos; en este sentido, se confirma un RPG de mundo abierto en la Tierra Media del Señor de los Anillos, y a la par, una nueva entrega de Kingdome Come.

Por lo tanto, el haberle dado la licencia de LOTR al estudio que pudo crear el hiperrealismo medieval del videojuego de Kingdom Come Deliverance, ha sido para algunos expertos la mejor decisión en la industria en estos últimos años, una opinión bastante positiva luego del nada agradable título de Gollum.

¿Qué personajes del Señor de los Anillos aparecerán en este nuevo videojuego?

Aunque ya se sabe que será un mundo abierto el cual se dará en la Tierra Media, hasta el momento no se han revelado cuáles serán los detalles específicos sobre la información, de hecho, no se sabe cuál es el momento de la historia del Señor de los Anillos en la que transcurrirá este proyecto, o si aparecerá un personaje famoso de la franquicia.

¿Qué es un RPG en los videojuegos?

Por otro lado, si eres fanático de los videojuegos, y no estás tan metido de lleno en este rubro, seguramente te preguntaste: “¿qué es un RPG?”. Un RPG, o juego de rol es un género de los juegos donde los usuarios toman el papel de un personaje en un mundo ficticio, conforme vayan avanzando, el jugador con este tipo de avatar podrá ir tomando habilidades y decisiones que afectan la narrativa de la historia.

El término RPG son las iniciales de las palabras: “Role-Playing Game”, el cual es un videojuego en donde los usuarios controlan las acciones de uno o de varios personajes, sin embargo, otra de las características que vale la pena señalar es que, un título con RPG cuenta historias muy elaboradas que permiten a los Gamers tomar decisiones significativas las cuales influyen en el desarrollo de la trama, además pueden explorar un mundo ficticio con bastantes detalles, de igual manera llegan a resolver acertijos e interactúan con otros seres que no son jugables.

