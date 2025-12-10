PlayStation prende hype con su lista de juegos 2026… pero una IMPORTANTE ausencia alarma a los fans

PlayStation está comenzando a alimentar el hype de los gamers, es por eso que dio a conocer una lista preliminar con los juegos que llegarán en 2026, y aunque el lineup está cargado de estrenos potentes como Marvel's Wolverine, Resident Evil Requiem o Nioh 3, se siente la clara ausencia de uno de los estrenos más esperados del mundo del gaming: GTA 6.

PlayStation sorprende con una lista de sus juegos de 2026 y la ausencia de GTA 6 preocupa

De acuerdo con la información oficial, el título de Rockstar Games tiene fecha oficial de lanzamiento para el 19 de noviembre de 2026; es por eso que sorprende a todos que no fuera tomado en cuenta, desatando así los rumores de un posible retraso una vez más.

Los juegos confirmados por PlayStation para 2026

El adelanto incluye franquicias importantes y nuevas apuestas pensadas para impulsar el catálogo del PS5. Los títulos revelados son:



Marvel's Wolverine

LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight

Onimusha: Way of the Sword

Dune: Awakening

Halo: Campaign Evolved

007: First Light

Crimson Desert

Marvel Tōkon: Fighting Souls

Pragmata

Nioh 3

Resident Evil Requiem

The Blood of Dawnwalker

The Seven Deadly Sins: Origin

Directive 8020

Hay títulos más esperados que otros; sin embargo, eso no quita que cada uno de ellos emocione de una manera especial a los jugadores. Y es que la selección evidencia que PlayStation busca un 2026 cargado de acción, RPGs, mundos abiertos y regresos épicos.

¿Por qué no aparece GTA 6?

Aunque nada está confirmado, los fans ya tienen dos teorías fuertes:

1. El retraso está sobre la mesa

Rockstar Games suele tener retrasos con frecuencia, por lo que esto no sería nada nuevo. Incluso este título ya lleva varios cambios de fecha. El desarrollo de GTA6 es uno de los más complejos de la historia del gaming. La ausencia en la lista de PlayStation alimenta la idea de un posible salto a 2027.

2. PlayStation solo mostró títulos propios o con acuerdos específicos

Otros apuntan a que la información revelada por PlayStation tiene una lectura diferente. Es decir que su lista solo incluye estrenos ligados directamente a la marca y debemos tomar en cuenta que Grand Theft Auto tendrá un marketing independiente y monumental.

Sea cual sea la respuesta, la comunidad ya está en alerta y en espera de cualquier próxima revelación. ¿Qué es lo que más te emociona?

