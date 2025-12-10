El épico tráiler de Avatar: La Leyenda de Aang temporada 2, que acaban de revelar, ya tiene a los fans en shock

Llegó el momento que todos los fans esperaban; se ha liberado el muy esperado tráiler de la segunda temporada de Avatar: La Leyenda de Aang. Pero eso no es todo, pues también se confirmó que la nueva entrega llegará en 2026. Eso no acaba ahí, aún hay mejores noticias, pues el adelanto no solo cumple, deja claro que esta fase será mucho más grande, más intensa y más fiel a la serie animada de Nickelodeon.

Si no lo has visto, te dejamos el tráiler completo de la segunda temporada de Avatar: La Leyenda de Aang:

El tráiler de la temporada 2 de Avatar llegó… y Toph se roba el show

La gran sorpresa del tráiler y la razón por la cual todos los fans están tan emocionados es la emocionante participación de Toph, quien será interpretada por Miya Cech. Los fans por fin pudieron verla en acción mostrando su dominio absoluto de la Tierra Control. Desde el primer vistazo se siente que su energía irreverente y poderosa está perfectamente capturada en el live action, algo que los seguidores habían pedido desde el anuncio de la serie.

¿De qué tratará la temporada 2 del live-action de Avatar: La Leyenda de Aang?

El tráiler deja ver que el Team Avatar, formado por Aang (Gordon Cormier), Katara (Kiawentiio) y Sokka (Ian Ousley), continúa su viaje después de la batalla en la Tribu Agua del Norte. Ahora con una nueva misión: convencer al Rey Tierra de unirse a la resistencia contra el temible Señor del Fuego Ozai.

|Crédito: Netflix

Los productores ejecutivos Christine Boylan y Jabbar Raisani prometen a los fans que esta temporada adaptará escenas icónicas del material original y buscará profundizar en relaciones clave y expandirá momentos que la animación nunca pudo explorar a fondo.

Un elenco reforzado y un futuro enorme para la serie

La nueva temporada suma al reparto a figuras como Terry Chen, Dolly De Leon, Lily Gao, Madison Hu y Dichen Lachman. Además, también se sabe que la productora ya confirmó que la historia concluirá con una tercera temporada, la cual ya cuenta con las incorporaciones de Jon Jon Briones y Tantoo Cardinal.

¿Estás listo para lo que se viene?

También te puede interesar: ¡Bad Bunny ya está en México! Así fue captado en la Arena México previo a sus conciertos