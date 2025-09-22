Pokémon se une a la Lucha Libre Mexicana: todo sobre el evento Leyendas Pokémon con la CMLL

El universo de Pokémon y la lucha libre mexicana unirán fuerzas en un evento único e irrepetible. The Pokémon Company International y el Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) anunciaron la función especial “Leyendas Pokémon: Z-A × CMLL”, que se celebrará el próximo 25 de septiembre de 2025 a las 19:00 horas en la icónica Arena México, en la Ciudad de México.

Pokémon y CMLL: un espectáculo sin precedentes

El espectáculo incluirá cuatro increíbles combates de exhibición con reconocidos luchadores nacionales. Entre ellos, destaca Místico, una de las máximas estrellas del CMLL, famoso por su conexión con el público y su impresionante estilo aéreo, mismo por el cual el nuevo Hawlucha se destaca en el nuevo videojuego.

Mega Hawlucha: el gran debut

Obviamente, el atractivo principal del evento será la presentación oficial de Mega Hawlucha. Una nueva forma del Pokémon tipo Lucha y Volador originario de Kalos que llega junto al nuevo juego Leyendas Pokémon Z-A. Inspirado en México y sus luchadores enmascarados, Mega Hawlucha promete cautivar a los fanáticos con su diseño poderoso, movimientos intrépidos como la Plancha Voladora y un aumento significativo de fuerza y resistencia gracias a su nueva Megaevolución.

Durante el último tráiler que salió de Pokémon Legends: Z-A, Mega Hawlucha protagoniza un épico enfrentamiento contra el poderoso Machamp, lo que ha incrementado las expectativas en la comunidad Pokémon.

Boletos y transmisión del evento

Los boletos ya están disponibles y los puedes encontrar con precios entre $122 y $732 pesos mexicanos. Si no vas a poder asistir al evento, no te preocupes, pues Pokémon lo pensó en todo. El CMLL transmitirá la función en vivo a través de su canal oficial de YouTube, garantizando de esta forma que los fanáticos de todo el mundo puedan disfrutar del espectáculo y del emocionante momento.

Una colaboración que une culturas

Esta fusión entre Pokémon y el CMLL ha sido recibida por el público y los medios con muy buenos ojos, incluso ha sido descrita como un homenaje a la cultura popular japonesa y la tradición de la lucha libre mexicana. Con este evento, se celebra la llegada de Mega Hawlucha a la franquicia mientras se honra la pasión y el espectáculo que ambas comunidades comparten.

