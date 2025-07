Pokémon Presents 2025: La empresa de videojuegos anunció increíbles novedades de Mega Dragonite, Pokémon Z-A, nuevos juegos, colaboraciones y más

Pocos eventos emocionan a los fans como lo hace el Pokémon Presents. Este 22 de julio de 2025 se llevó a cabo este evento y fue todo un éxito, dejando emocionados a miles de fans. Por si no lo viste y te quieren enterar de todo lo que se reveló, traemos para ti un resumen con lo más importante.

Todas las novedades del Pokémon Presents de julio 2025

El Pokémon Presents de julio de 2025 llegó cargado de sorpresas: desde detalles completos de Leyendas Pokémon: Z-A hasta nuevas series, juegos móviles y el popular juego de cartas. Aquí tienes el resumen completo:

Leyendas Pokémon: Z-A – ¡Mega Evoluciones salvajes!

Uno de los anuncios más relevantes del evento fue la fecha de lanzamiento de Leyendas Pokémon: Z-A, que llegará el 16 de octubre de 2025 para Nintendo Switch y Switch 2. Además, se revelaron varios detalles que aumentaron el hype entre el fandom:



Se ambienta en una Ciudad Luminalia donde podrás jugar de día y de noche.

donde podrás jugar de día y de noche. Los jugadores enfrentarán a Pokémon alfa durante el día, y en la noche competirán en el modo Z-A Royale.

La historia se centrará en una detective llamada Emma, y el misterioso equipo MZ que lucha contra un nuevo fenómeno: Mega Evoluciones salvajes descontroladas.

descontroladas. Se presentó un nuevo diseño de Mega Dragonite, inspirado en Dragonair, capaz de volar más rápido y con varias de sus habilidades mejoradas.

Pokémon Champions – Competitivo total en 2026

Nuevo juego táctico para Switch, Switch 2, iOS y Android con dos modalidades de reclutamiento Pokémon: temporal o permanente. Podrás personalizar las estadísticas y habilidades de tus Pokémon. Además, contará con tres modos de combate: clasificatorio, informal y privado.

Pokémon Friends - juego multiplataforma

Pokémon Friends, un nuevo juego de puzles con peluches personalizables para Nintendo Switch, Switch 2, iOS y Android el cual ya está disponible.

Pokémon Tales: The Misadventures of Sirfetch’d & Pichu

Una nueva serie animada en stop-motion, producida por Aardman (creadores de Wallace y Gromit). Su llegada está prevista para 2027 y ya puedes ver un adelanto:

Otros anuncios:

La expansión Pokémon TCG incluirá nuevas cartas Mega Evolución ex

El Campeonato Mundial Pokémon 2025 será del 15 al 17 de agosto en Anaheim.

Hay actualizaciones para Pokémon GO, Sleep, UNITE, Café ReMix, Masters EX y más.

¿Cuál fue la noticia que más llamó tu atención?