Bandai Namco revela su poderoso lineup para Gamescom 2025

La Gamescom 2025 está cada vez más cerca, y ya tenemos noticias de Bandai Namco, pues ha revelado oficialmente su alineación de títulos que estarán presentes en el evento. Te contamos cuáles son los juegos que se llevarán el protagonismo en su stand, además te contamos con qué demos jugables contarán.

¿Qué presentará Bandai Namco en la próxima Gamescom?

Towa and the Guardians of the Sacred Tree

Uno de los títulos más esperados del catálogo es “Towa and the Guardians of the Sacred Tree”. Se trata de un roguelite isométrico en 2D con estética vibrante e inspiraciones mitológicas. En el juego, la misión de los jugadores es defender la aldea de Shinju del malvado Magatsu y sus hordas de Magaoris, con combates intensos.

Fecha de lanzamiento: 19 de septiembre de 2025

Plataformas: PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch y PC

Disponible en demo jugable en el evento

Little Nightmares III: el festival más siniestro

También llega el tercer capítulo de esta inquietante saga, “Little Nightmares III”. Este inquietante juego llega con una nueva demo jugable para los asistentes, quienes podrán experimentar por primera vez un escenario inédito: un supuesto festival infantil que esconde secretos escalofriantes. Fiel a su estilo, el videojuego mezcla inocencia con horror, atrapando a los jugadores en un entorno hostil y surrealista donde cada paso podría ser el último.

Fecha de lanzamiento: 10 de octubre de 2025

Plataformas: PS5, Xbox Series X|S, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 y PC

Demo exclusiva en Gamescom 2025

The Blood of Dawnwalker: fantasía oscura y vampiros

El juego desarrollado por Rebel Wolves, un ambicioso RPG de acción en mundo abierto, llegará con todo su arsenal gótico. En “The Blood of Dawnwalker”, los jugadores explorarán Vale Sangora, un reino de fantasía oscura del siglo XIV. La experiencia en Gamescom incluirá cosplayers y un primer vistazo a los escenarios del juego.

Fecha de lanzamiento: 2026

Plataformas: PS5, Xbox Series X|S y PC

Experiencia inmersiva y showcase exclusivo

¿Dónde y cuándo?

El Gamescom 2025 se llevará a cabo en Alemania el próximo 20 al 24 de agosto en Colonia, Alemania. En este evento, Bandai Namco se posiciona como uno de los estudios más fuertes para esta edición y su presencia promete dejar huella con las experiencias que ofrecerá.

