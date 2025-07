Revelan fecha para el State of Play de Ghost of Yotei de PlayStation

Todos sabemos que Ghost of Tsushima fue, es y será un referente de calidad cuando de historia y jugabilidad se trata, y es por eso que no podemos esperar más al lanzamiento de su hermano: Ghost of Yotei, el juego desarrollado por Sucker Punch que promete ser una entrega digna de su antecesor. Ahora PlayStation ha anunciado que como parte de la campaña de promoción para Ghost of Yotei tendremos un state of play exclusivo en donde podremos ver por primera vez un gameplay totalmente en vivo de esta nueva entrega.

¿Cuándo y a qué hora es el State of Play de Ghost of Yotei?

A través de las redes sociales oficiales de Play Station se dio a conocer que Ghost of Yotei tendrá su propio State of Play, el cual se llevará a cabo este próximo 10 de julio. Y si te preguntas a qué hora lo podrás ver si te encuentras en México, el live iniciará a las 3:00 p.m. (hora centro de México).

Este gameplay se podrá ver en los canales de Twitch y YouTube de PlayStation.

Esto podremos ver en el State of Play de Ghost of Yotei

Con alrededor de 20 minutos de transmisión el State of Play de Ghost of Yotei nos presentará no sólo la jugabilidad de esta nueva entrega, pues estarán presentes y jugándolo los directores creativos de Sucker Punch: Jason Connell y Nate Fox, quienes comentarán todas las novedades que este título traerá consigo a partir de su lanzamiento.

Conoceremos nuevas armas, nuevas formas de personalización, modos especiales y por supuesto podremos disfrutar de todo el paisaje que se presentará en la historia que se desarrolla en Japón.

¿Cuándo es el lanzamiento de Ghost of Yotei?

El videojuego está pensado para lanzarse al mercado el próximo 2 de agosto de 2025 exclusivamente para PlayStation. Recordemos que en este juego conoceremos la historia de Atsu, una mercenaria solitaria quien está en búsqueda de venganza. La trama nos ubica 300 años antes de los sucesos acontecidos en Ghost of Tsushima.

Esta nueva entrega de Sucker Punch promete regresarnos a esos paisajes encantadores de Japón, en donde recorreremos el camino de la venganza de Atsu el cual la llevará a encontrar algo mucho más allá de lo que tanto anhelaba.