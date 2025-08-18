Pokémon TCG Pocket anuncia expansión con Megaevoluciones: lo que sabemos hasta ahora

Durante el cierre del Pokémon World Championships 2025, The Pokémon Company International y DeNA sorprendieron a los fans al anunciar la próxima expansión que llegará a Pokémon TCG Pocket, el juego de cartas digital para móviles. Tristemente, aún no tiene nombre oficial ni fecha exacta de estreno, pero se confirmó que las Megaevoluciones serán la gran novedad en otoño de este año.

Las Megaevoluciones llegan a Pokémon TCG Pocket

Como mencionamos, no fueron muchos los datos que se revelaron al respecto; sin embargo, tampoco dejaron a ciegas a los fanáticos, pues dieron a conocer algunas de las cartas confirmadas dentro de la expansión.

Cartas confirmadas de la expansión

En el tráiler de presentación ya se pudieron ver algunas de las cartas que encabezarán esta expansión:



Mega Altaria ex

Mega Gyarados ex

Mega Blaziken ex

En cuanto al funcionamiento, este será fiel a la mecánica clásica de las Megaevoluciones: se colocan sobre su fase previa. Por ejemplo, Mega Gyarados ex debe evolucionar directamente de un Magikarp.

Las Megaevoluciones son poderosas… pero con un gran riesgo

Estas nuevas cartas ex destacan por su enorme poder y más de 210 PS, lo que las convierte en auténticos titanes dentro del juego. Sin embargo, obviamente se tiene que equilibrar la balanza de algún modo, es por eso que también traen una desventaja importante:

Si tu Megaevolución ex activa es eliminada, pierdes 3 puntos de premio en lugar de los 2 habituales.

Este cambio añade un nivel estratégico extra al juego que vale la pena tomar en cuenta, ya que los jugadores deberán evaluar cuándo y cómo desplegar estas cartas para no poner en riesgo la partida con una sola carta.

¿Cuándo sale la expansión de Megaevoluciones?

Como ya habíamos mencionado, The Pokémon Company, no ha revelado detalles sobre la fecha de estreno. Sin embargo, dio un aproximado y confirmaron que la expansión llegará en otoño de 2025. Además, se rumorea que antes podría lanzarse un miniset dedicado a los Pokémon bebé, esto después de una supuesta filtración que sucedió hace algunas semanas. Se dice que la nueva actualización podría estar ligada a ese miniset.

