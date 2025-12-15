¿Murió el creador de Five Nights at Freddy’s? La verdad detrás del rumor que explotó en X

Primero, lo primero, hay que dejar en claro que Scott Cawthon no murió. En las últimas horas, algunos usuarios de X difundieron la supuesta muerte del creador de Five Nights at Freddy’s, asegurando que el creador de uno de los juegos de survival horror más populares falleció a los 46 años. La información es falsa de principio a fin: Cawthon está vivo y actualmente tiene 47 años, lo que confirma que se trata de otro caso de desinformación viral que se difunde en redes sociales.

¿De dónde salió el rumor sobre Scott Cawthon?

El rumor comenzó a circular en X a través de publicaciones sin fuentes verificables, usando titulares alarmistas y el clásico “descansa en paz”, frases que con frecuencia preocupan a los fans. Como ha ocurrido antes con otras celebridades, el mensaje fue replicado miles de veces. Por fortuna, la misma inteligencia artificial de X confirmó que la información era falsa.

En este tipo de noticias suele existir algún tipo de comunicado oficial, reporte de medios confiables y declaración de familiares que respalde la noticia. Pero en este caso, solo hay tuits de usuarios que confirman la muerte sin ninguna de las fuentes anteriormente mencionadas.

Quién es Scott Cawthon y por qué su nombre importa tanto

Scott Cawthon es un desarrollador, escritor y productor estadounidense que pasó de crear videojuegos independientes con poco impacto a revolucionar el terror en el gaming. En 2014 lanzó Five Nights at Freddy’s, un juego indie que se volvió viral gracias a streamers, youtubers y teorías infinitas que nacieron al respecto en internet.

La franquicia creció tanto que se convirtió en todo un fenómeno cultural: videojuegos, novelas, cómics y películas que consolidaron a Five Nights at Freddy’s como una de las sagas de terror más influyentes de la última década.

Ojo con las fake news en el mundo gamer

Este caso nos pone a pensar y nos recuerda que no todo lo que se viraliza es cierto. Antes de compartir, es importante confirmar la información en fuentes seguras y verificables. Estas deben tener fechas y datos básicos, especialmente cuando se trata de figuras tan fundamentales para una comunidad.

