Marvel Zombies: fecha y hora de estreno en Disney Plus

Los fanáticos de Marvel no podrían estar más felices, y es que el estreno de una de las series animadas más esperadas se ha adelantado. Así es, Marvel Zombies está próximo a llegar a Disney Plus y aquí tenemos todos los detalles para ti.

¿Cuándo se estrena Marvel Zombies en Disney Plus?

Marvel ha confirmado que la serie Marvel Zombies se estrenará el próximo 24 de septiembre de 2025 en la plataforma de streaming de Disney. La producción contará con cuatro episodios que expandirán el universo presentado en What If…?, explorando un mundo dominado por héroes y villanos zombificados.

¿A qué hora se podrá ver Marvel Zombies en Disney Plus?

Como ya es costumbre con los estrenos de la plataforma, los capítulos de la nueva serie Marvel Zombies estarán disponibles en la madrugada del 24 de septiembre. Generalmente, se ven reflejados después de la 1:00 a.m. (hora de México y Latinoamérica). Dependiendo de la región, podrían liberarse unas horas más tarde, por lo que los fans deberán estar atentos a la actualización del catálogo.

¿De qué trata Marvel Zombies?

Aunque no lo creas, la idea surge a partir de la exitosa historieta de muertos vivientes de Robert Kirkman, The Walking Dead. Marvel Zombies plantea lo que sucedería si, en un universo con superpoderes, sufriera una incontrolable enfermedad zombie.

La historia transcurre en la Tierra-2149, un universo alternativo donde un virus alienígena transforma a los superhéroes y villanos de Marvel en zombies. A diferencia de los zombies clásicos, estos seres conservan sus poderes y recuerdos, lo que los vuelve aún más letales.

En la versión animada, veremos a un grupo de sobrevivientes liderados por Kamala Khan, Shang-Chi y Kate Bishop, enfrentándose a enemigos zombificados como La bruja Escarlata, Capitán América e incluso Thanos.

El origen de Marvel Zombies

La primera aparición de este universo ocurrió en los cómics de Ultimate Fantastic Four, creados por Mark Millar en 2005. Los fanáticos amaron la historia, el universo y el aspecto de los superhéroes zombificados llevaron a Marvel a desarrollar la saga completa de Marvel Zombies. Esta fue tan exitosa que se convirtió en un clásico de culto dentro del género de superhéroes.

Con esta adaptación, Marvel Studios promete una mezcla de horror, acción y comedia negra, ofreciendo una visión diferente y mucho más oscura del UCM a los fans.

¿Te emociona el estreno de Marvel Zombies?

También te puede interesar: Dragon Ball y Labubu lanzan coleccionables en Blind Box que no te puedes perder

