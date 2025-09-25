Por fin confirman el videojuego de Wolverine: cuándo es su lanzamiento y cuánto va a costar en México

Se trata, sin lugar a dudas, de uno de los superhéroes más importantes que existen en la actualidad. Wolverine sigue siendo un personaje por demás popular entre los chicos y grandes, motivo por el cual la noticia que gira en torno a un nuevo videojuego por supuesto que acaparó las miradas.

Ryan Reynolds ha confirmado que está trabajando con Hugh Jackman en película alejada de Marvel Crédito: Cindy Ord/Getty Images [VIDEO] Ryan Reynolds y Hugh Jackman se reúnen nuevamente para una nueva aventura en la pantalla grande, en colaboración del director de Deadpool y Wolverine.

Se trata de un héroe con tintes sumamente duros que ha hecho que muchas personas sean grandes fanáticos de este personaje, así como de todos los cómics y las películas en las que ha estado. Ante ello, en los próximos párrafos conocerás cuándo será su lanzamiento y cuál será el costo del videojuego de Wolverine en México.

¿Cuánto costará el nuevo videojuego de Wolverine en México?

Cabe mencionar que, hasta el momento, es muy poca la información que gira en torno al nuevo juego de Wolverine dado que está programado a salir en alrededor de un año, incluyendo su costo oficial. Lo que sí es un hecho es que este estará disponible para la Play Station 5, una de las consolas más novedosas que hay en la actualidad.

ME CAGO EN MI PUÑETERISIMA VIDA DIOOOOOO "MARVEL'S WOLVERINE" 🎮✨ pic.twitter.com/QMskXZHlvG — Mr Bankai 🍿🎮 Hablemos de juegos y pelis (@BankaiSakaii) September 24, 2025

¿Cuándo sale el nuevo juego de Wolverine en México?

Tal y como se mencionó, Marvel’s Wolverine podría llegar a la Play Station 5 nada más y nada menos que en otoño del 2026; es decir, en prácticamente un año. Además, debes estar atento, pues el portal Insomniac reveló que durante la próxima primavera se llevarán a cabo más detalles sobre lo que se vivirá en este videojuego.

¿En dónde estará ambientado Marvel’s Wolverine?

Aprovechando el impacto que Wolverine tiene hoy en día, se espera que Logan; es decir, Wolverine, pueda recorrer escenarios a lo largo del mundo, entre los que destaca Canadá, Tokio y Madripoor, la cual es una isla ficticia que forma parte del Universo Marvel y que ha sido famosa históricamente por su corrupción.

SNIKT! Marvel's Wolverine launches Fall 2026 on PS5.



Watch the first ferocious gameplay trailer: https://t.co/jBATQWRy6Q pic.twitter.com/AeMspmewTm — PlayStation (@PlayStation) September 24, 2025

¿El nuevo videojuego de Wolverine será exclusivo para Play Station?

Un punto a detallar es que el nuevo juego de Wolverine es únicamente para la consola antes mencionada, por lo que tendrás que moverte si es que cuentas con otra en casa. Lo anterior deriva de los importantes gráficos que se le ha caracterizado a la misma a lo largo de la última década.