Conoce algunas de las curiosidades nunca reveladas de la popular película ‘Alvin y las Ardillas’.

Alvin y las Ardillas es una película que en el año 2007 acaparó la atención del público por sus divertidas aventuras y gran talento, pues trata sobre la vida del grupo musical Alvin and the Chipmunks.

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Alvin, Simón y Teodoro viven para hacerle maldades a David; sin embargo, un malvado quiere darles competencia y vencerlos pese a que son un trío exitoso.

Esta película fue dirigida por Tim Hill y producida por Bagdasarian Company, Regency Enterprises, además, de ser parte de la compañía 20th Century Fox. Esta entrega se ha convertido en una de las favoritas del público debido a la ternura de las tres ardillas.

Por eso ahora te presentamos algunos datos curiosos que no sabías de Alvin y las Ardillas.

Como olvidar al personaje de David, pues se ha revelado que, a Bill Murray, Chevy Chase, Tim Allen y John Travolta se les ofreció dicho papel; incluso, Jason Lee afirma que él estaba tan emocionado que los productores le ofrecieron un papel que originalmente ofrecieron a una de sus mayores influencias.

Justin Long, la voz que da vida a Alvin, fue ronca durante las sesiones de grabación debido a que tenían que poner la voz aguda en cada frase de diálogo para que la voz alterada luego sonaría más natural.

Otro dato curioso, es que los animadores hicieron que las ardillas se rascaran con frecuencia las orejas para que parezcan más realistas.

Cuando David está buscando a las ardillas fuera de su apartamento, la cámara muestra su número de apartamento '1958'. Este número se estableció porque en 1958 es el año en que Ross Bagdasarian creó a las ardillas y lanzó Witch Doctor y el Chipmunk Song. En diciembre de 1958, el Chipmunk Song fue el éxito número uno en América.

Relacionando el punto anterior, David Seville es un nombre artístico de Ross Bagdasarian, y originalmente iba a interpretar el personaje en la película. Tomó el nombre de Sevilla la ciudad de España, donde había hecho el servicio militar.

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Ross Bagdasarian les puso el nombre a las ardillas de los ejecutivos de Liberty Records, Alvin fue nombrado igual que el presidente de la compañía Alvin Bennett, Simon como el vice-presidente de la compañía Waronker y Theodore por el ingeniero de audio Ted Keep.

