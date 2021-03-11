Ellos anunciarán a los nominados de los premios Oscar 2021.

Todo se encuentra listo para dar paso a la gran fiesta a lo mejor del cine, pero antes, habrá de conocer a los nominados que compiten por la preciada estatuilla en la entrega 93 de los premios Oscar, y serán Priyanka Chopra y Nick Jonas, quienes tengan el honor de presentarlos.

La Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas dio a conocer que este lunes 15 de marzo, se realizará la ceremonia de nominación, y que los encargados de la conducción de este relevante momento, serán la pareja conformada por Priyanka y Nick.

Al respecto, Priyanka Chopra compartió en sus redes sociales:

“Ahh! Muy emocionada de compartir que Nick y yo anunciaremos el #OscarNoms el lunes, 15 de marzo”, publicó la actriz y cantante.

¿Qué ocurrirá durante la ceremonia de nominación?

Este lunes 15 de marzo a las 6:30 A.M. (hora de la Ciudad de México) se llevará acabo la presentación de las ternas que se encontrarán en disputa de la estatuilla en 23 categorías, entre las que destacan: Mejor Película, Mejor Actriz, Mejor Actor, Mejor Película de Habla No Inglesa, y más.

Así también se darán a conocer a los nominados que integran las ternas que compiten por el reconocimiento del trabajo técnico realizado para hacer posibles estas grandiosas producciones cinematográficas.

Para la primera parte de esta gala de nominación, está previsto que se den a conocer los candidatos de las categorías técnicas y de reparto, y para la segunda parte, se presentarían las categorías más cotizadas del Oscar.

Los nominados a la entrega 93 de los premios Oscar, surgirán de una lista final de 366 películas que fueron seleccionadas para la competencia de Mejor Película.

En esta ocasión, la expectativa de los mexicanos se encuentra centrada en las posibles nominaciones de “Ya No Estoy Aquí”, cinta que fue presentada al mundo a través de una plataforma de streaming.

Da clic aquí y conoce todos los detalles de la gala de nominación de la edición 93 de los premios Oscar.

Disfruta de la transmisión de la gala de los nominados este lunes 15 de marzo a las 6:30 A.M. por Azteca 7, y descubre más sobre lo que acontece en la gran celebración a lo mejor del cine de la mano de nuestros conductores especialistas.

