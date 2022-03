Oscar 2022: ¿Dónde y a qué hora ver la alfombra roja?

No hay plazo que no se cumpla, ni deuda que no se pague, los Oscar 2022 llegan a la señal de Azteca 7 este domingo 27 de marzo a partir de las 5 de la tarde.

No te pierdas la ceremonia de nominados a los Premios Oscar 2022.

Después de una larga espera y con el mundo regresando poco a poco a la normalidad, tras la pandemia de COVID-19 que ha obligado al confinamiento durante más de dos años, la Academia retoma las actividades para premiar a lo mejor del cine.

Y es que producciones como El poder del perro que cuenta con 12 nominaciones y Duna con 10, se perfilan para llevarse la noche; sin embargo películas como CODA donde participa el mexicano Eugenio Derbez y El callejón de las almas perdidas de Guillermo del Toro, apuntan a la sorpresa y así levantar la estatuilla.

Otros mexicanos que quieren ser premiados tras un trabajo estupendo son Ivel Hernández, quien formó parte del equipo que trabajó en los efectos visuales de la película Duna, mientras que Carlos López Estrada es otro de los aztecas que está nominado por la película de animación Raya y el último dragón.

¿A qué hora ver la alfombra roja y la premiación de los Oscar 2022?

Recuerda que este 27 de marzo en punto de las 5 p.m. podrás ver la transmisión de los Oscar 2022 por la señal de Azteca 7 y nuestro sitio oficial . A esta hora podrás disfrutar de la alfombra roja, por lo que una hora después será el inicio de la premiación.

