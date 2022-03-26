Así van los preparativos para la gala de los premios Oscar 2022.

¡Jessica Bulman nos sorprende una vez más trayendonos una verdadera exclusiva por la Oscarmanía!

Desde la entrada del centro comercial ubicado en el corazón de Los Angeles, Jess nos mostró cómo van los preparativos para la gran noche de los premios de la Academia.

Este año se celebrará la 94° edición de la premiación más importante de la cinematografía y nuestra querida Jess se escapó a darnos un tour por las instalaciones del Paseo de la Fama y la imponente preparación e instalación para la entrega de los Oscar.

Comenzando por la entrada del centro comercial Hollywood and Highland Center y bajando sus 37 escalones, pudimos sentir la experiencia de estar presentes en las instalaciones que año tras año reciben a cientos de artistas que han hecho un increíble trabajo en cada una de sus películas.

Pero definitivamente nuestro momento favorito, y que nos hizo sentir la verdadera emoción de vivir un sueño hecho realidad, fue la toma que hizo de la majestuosa entrada del famoso y aclamado Dolby Theatre.

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