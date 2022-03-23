Oscar 2022: ¿A qué hora, cuándo y dónde ver la entrega de premios?

La cuenta regresiva sigue su curso para los Oscar 2022, la gala más importante de la industria cinematográfica que se llevará a cabo el próximo domingo 27 de marzo.

Después de que la gala del año pasado se llevó con los protocolos por la pandemia de COVID-19, en este 2022 se promete una con menos restricciones, donde todos los ojos del mundo estarán puestos.

¿Qué mexicanos están nominados al Oscar 2022?

Uno de los mexicanos que estará presente es Guillermo del Toro, pues recibió 4 nominaciones por el gran trabajo que hizo en la película El callejón de las almas perdidas.

Si bien Eugenio Derbez no está nominado en la categoría de Mejor Actor de Reparto, CODA, la película en la que participó, estará presente en la premiación. Ivel Hernández formó parte del equipo que trabajó en los efectos visuales de la película Duna, mientras que Carlos López Estrada es otro de los mexicanos que está nominado por la película de animación Raya y el último dragón.

¿Dónde ver los Oscar 2022?

Recuerda que este 27 de marzo en punto de las 5 p.m. podrás ver la transmisión de los Oscar 2022 por la señal de Azteca 7 y nuestro sitio oficial.

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