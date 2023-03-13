Oscar 2023: Los mejores memes de la entrega de premios.

La entrega 95 de los Oscar fue todo un éxito, ya que como cada año la Academia premia a lo mejor del séptimo arte y así fue como se desataron los memes en redes sociales.

Oscar 2023 | ¡Así fue el maravilloso trabajo de doblaje en Pinocho!

Uno de los protagonistas fue el mexicano Guillermo del Toro, quien se quedó con la estatuilla por Pinocho, su película animada que desde su estreno se convirtió en un absoluto fenómeno.

"La animación es el cine, la animación no es un género. La animación está lista para ser llevada al siguiente nivel. Estamos todos listos, por favor ayúdennos. Mantengamos la animación dentro de la animación", comentó y agregó: "Quiero agradecer a Netflix por creer en nosotros para hacer esta película. Quiero dedicarle este premio al amor de mi vida, a mi esposa Kim, a mis hijos".

Guillermo del Toro’s ‘PINOCCHIO’ wins Best Animated Feature at the #Oscars pic.twitter.com/8sM6PiQtzf — Film Updates (@FilmUpdates) March 13, 2023

Guillermo del Toro se merece todos los malditos premios del mundo 😍 #Oscars pic.twitter.com/8FFmt8vBqL — 🌷 Jessicovia 🌷 (@Jessicovia) March 13, 2023

Otros momentos que quedarán para la historia son los premios de Jamie Lee Curtis, así como otros premios que causaron todo tipo de sensaciones.