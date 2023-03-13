Oscar 2023: Los mejores memes de la entrega de premios.
El invitado especial llegó a través de las redes sociales, los memes que son habituales, en esta ocasión con motivo de la entrega 95 de los Oscar.
La entrega 95 de los Oscar fue todo un éxito, ya que como cada año la Academia premia a lo mejor del séptimo arte y así fue como se desataron los memes en redes sociales.
Oscar 2023 | ¡Así fue el maravilloso trabajo de doblaje en Pinocho!
Uno de los protagonistas fue el mexicano Guillermo del Toro, quien se quedó con la estatuilla por Pinocho, su película animada que desde su estreno se convirtió en un absoluto fenómeno.
"La animación es el cine, la animación no es un género. La animación está lista para ser llevada al siguiente nivel. Estamos todos listos, por favor ayúdennos. Mantengamos la animación dentro de la animación", comentó y agregó: "Quiero agradecer a Netflix por creer en nosotros para hacer esta película. Quiero dedicarle este premio al amor de mi vida, a mi esposa Kim, a mis hijos".
Guillermo del Toro’s ‘PINOCCHIO’ wins Best Animated Feature at the #Oscars pic.twitter.com/8sM6PiQtzf— Film Updates (@FilmUpdates) March 13, 2023
Gana algo Guillermo del Toro.— Simpsonito (@SoySimpsonito) March 13, 2023
Todos:#Oscar pic.twitter.com/W3mRx0f7IT
Guillermo del Toro se merece todos los malditos premios del mundo 😍 #Oscars pic.twitter.com/8FFmt8vBqL— 🌷 Jessicovia 🌷 (@Jessicovia) March 13, 2023
Otros momentos que quedarán para la historia son los premios de Jamie Lee Curtis, así como otros premios que causaron todo tipo de sensaciones.
LOGRÓ LO QUE NO PUDIERON SUS PADRES.— Carla ❁ (@shannonlada) March 13, 2023
Si bien Tony Curtis y Janet Leigh fueron nominados al Oscar, solo su hija JAMIE LEE CURTIS ganó como Mejor Actriz de Reparto por EVERYTHING EVERYWHERE ALL AT ONCE.
En su primera nominación, triunfa a los 64 años. #Oscars pic.twitter.com/uIQIaquMuD