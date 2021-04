Oscar: Chadwick Boseman, su nominación y la complicada situación de los premios póstumos.

Chadwick Boseman, sin duda, es un actor que nos dejó un gran legado en la industria cinematográfica, donde nos dio lo mejor sí. Su última participación, fue en la cinta Ma Rainey’s Black Bottom, misma que causó gran sensación en el mundo.

Chadwick Boseman es el gran favorito en la terna de Mejor Actor.

Hay que recordar que, antes de su estreno, la participación de Chadwick Boseman en la película era considerada esencial para comprender su alcance y trascendencia. Sin embargo, con su sorpresiva muerte, el actor entró a formar parte de un debate: los méritos del actor para obtener una nominación al Oscar, a pesar de su ausencia física.

Además, al momento de su fallecimiento, era parte de los nombres esenciales de un año atípico. No solo por su actuación en la película de George C. Wolfe, sino también por su participación en Da 5 Bloods y Spike Lee.

En el caso del actor, su nominación se trató de una consecuencia inevitable, pues había acaparado la atención con su interpretación de un ambicioso trompetista que debe enfrentarse al racismo. La secuencia con un plano cerrado de su rostro, en el que su personaje narra su vida, conmovió a las lágrimas al público y deslumbró a la crítica.

Sin embargo, tras su partida, se unió a la lista de otros actores que también entran en nominación póstuma.

Jeanne Eagels por The Letter de 1929

El durísimo papel mostraba a Eagels como una asesina fría y calculadora. La combinación de factores la convirtió en una figura popular casi de forma instantánea.

Spencer Tracy por Adivina quién viene a cenar de 1967

Spencer Tracy, otro actor icónico, también fue nominado de manera póstuma. Hay que recordar que el actor murió de un infarto a tan solo una semana y media después de completar la producción de la película. Lamentablemente perdió el premio frente a Rod Steiger por In the Heat of the Night.

Peter Finch por Network de 1977

Peter Finch, nominado por su actuación en Network de Sidney Lumet, murió de un ataque al corazón después del estreno de la película. La viuda de Finch, Eletha, aceptó el Oscar en su lugar y dio un mensaje sobre la vida.

Ralph Richardson por Greystoke: La leyenda de Tarzán de 1984

En el año de 1984, el actor británico Ralph Richardson recibió una nominación póstuma como actor de reparto por Greystoke: La leyenda de Tarzán, de Hugh Hudson. Richardson murió a los 80 años de un derrame cerebral. El actor perdió el Oscar frente a Haing S. Ngor, que ese año interpretó a un extraordinario personaje en The Killing Fields.