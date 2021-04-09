Tom Hanks ha sido partícipe en películas y series emblemáticas en su fenomenal carrera como actor. El histrión ha dejado huella en la pantalla chica y pantalla grande con grandes personajes e incluso en sus participaciones como productor. A continuación una selecta lista de ellas.

Forrest Gump

El actor da vida a un personaje que parece tener el coeficiente intelectual de un niño, considerado el “tonto” de clase. Se siente protegido por su mamá y junto a su amiga Jenny es feliz, aunque en su propio mundo. Una lesión en su columna vertebral no le impide convertirse en un corredor como él quisiera.

Saving Private Ryan

En esta cinta, el histrión participa en una trama ocurrida en el año 1944 durante la Segunda Guerra Mundial. Tras el famoso desembarco en Normandía, el soldado James Ryan es el único superviviente de cuatro hermanos.

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The Green Mile

En esta cinta, Tom Hanks da vida a Paul Edgecomb, residente centenario de un hogar de la tercera edad, cuyos recuerdos van a mil por hora. Era el Jefe de guardianes de la penitenciaría de Cold Mountain en 1935, donde estaba a cargo de velar por el buen desarrollo de las ejecuciones capitales para que los últimos instantes de los condenados no fueran tan terribles.

Hermanos de Sangre

Para esta serie propia de la Segunda Guerra Mundial, Hanks participó como diseñador, actor, director, productor delegado y guionista. Está basada en la novela de Stephen Ambrose y coproducida por Steven Spielberg.

Cast Away

Además de actor, aquí Hanks fue productor de la historia en la que el ingeniero de sistemas de Fed Ex Chuck Noland está frecuentemente separado de su novia Kelly debido a los viajes de negocios que debe realizar.

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