Oscar: Las películas de terror que han sido premiadas en la noche más importante para el cine.

A unas semanas de celebrar una entrega más de los Premios Oscar, recordamos aquellas películas de terror que han logrado ganar la estatuilla dorada siendo reconocidas como grandes producciones.

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Para recordar un poco de las mejores películas de este género, te presentamos un listado de las cintas que conquistaron a la Academia.

El Exorcista

Considerada como una de las películas de terror más intensas de toda la historia del cine, ganó 4 Globos de Oro y 2 Premios Oscar, uno a Mejor Guion Adaptado y otro a Mejor Sonido. Estos premios los obtuvieron en el año 1974.

El silencio de los inocentes

Uno de los clásicos de terror. Esta película se lleva un reconocimiento especial, pues ha sido premiada en varias ceremonias gracias a su impresionante historia y la construcción de sus personajes. En 1992 ganó un Premio Oscar a la Mejor Película, junto a otras 4 estatuillas, entre ellas el Oscar para Anthony Hopkins como Mejor Actor.

¡Huye!

Es una película que se estrenó en cines en el año 2017 y fue galardonada con el Premio Oscar a Mejor Guion Original para Jordan Peele. Cuenta la historia de un hombre que visita a la familia de su novia sin tener idea del mundo al que se adentra.

El Cisne Negro

Esta película ha sido premiada debido a su sorprendente historia, y obtuvo un Premio Oscar que fue para la protagonista Natalie Portman, quien se llevó la estatuilla como Mejor Actriz.

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Tiburón

La historia se centra en un terror en las profundidades del mar y se llevó un Premio Oscar a Mejor Banda Sonora en 1976, pues gran parte de su historia de miedo se debe al éxito de la musicalización.

