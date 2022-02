Oscar 2022: ¿Dónde ver las películas nominadas a la estatuilla dorada?

La edición número 94 de los Premios Oscar se llevará a cabo el domingo 27 de marzo en el tradicional Dolby Theatre en Hollywood.

Guillermo del Toro revela a quién le dedicó la estrella que develó en el paseo de la fama de Hollywood.

La ceremonia iniciará a las 8:00 p.m. hora de Miami y se transmitirá en Estados Unidos, así como en nuestra señal de Azteca 7.

El poder latino domina en esta ocasión, pues Dos Oruguitas de Sebastián Yatra competirá por un galardón en la categoría Mejor Canción Original.

Nuestro mexicano Eugenio Derbez no se queda atrás, pues la película CODA donde participa, está nominada a Mejor Película del Año.

La cinta El callejón de las almas perdidas de Guillermo del Toro está nominada a Mejor Película, mientras que Raya y el último dragón de Carlos López Estrada competirá en la categoría de Mejor Película Animada.

¿Dónde ver todas las películas nominadas a los Premios Oscar 2022?

En Netflix puedes ver las películas No miren arriba, Tick, Tick… Boom, Fue la mano de Dios, The lost Daughter, El poder del perro, Madres Paralelas y La familia Mitchell vs Las Máquinas.

A través de Disney Plus puedes ver Luca, Cruella, Encanto, Shang-Chi y Raya y el último dragón.

CODA con la participación de Eugenio Derbez y Being the Ricardos están disponibles por Amazon Prime Video.

Dune y King Richard están disponibles por BBO Max, mientras que Sin tiempo para morir y The tragedy of McBeth están disponibles por Apple TV.

Todavía tienes tiempo para asistir al cine y no perderte ninguna de las películas nominadas a los Premios Oscar 2022, pues Spencer, Nightmare Alley, y Spider-Man: No Way Home ya están en cartelera.

Licorice Pizza llegará al cine el próximo 24 de febrero, mientras que Belfast llegará hasta el 10 de marzo.

¿A qué hora, cuándo y dónde ver la entrega 94 de los Oscar?

No te pierdas la edición número 94 de los Premios Oscar por nuestra señal de Azteca 7 el próximo domingo 27 de marzo de 2022. Sé testigo de las estrellas más codiciadas de Hollywood ganarse una estatuilla dorada.

