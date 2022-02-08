En exclusiva, Eugenio Derbez habla de la nominación de CODA al Oscar. (VIDEO)

Eugenio Derbez inició el 2022 con el pie derecho, pues la película CODA: los sonidos del silencio fue nominada a las categorías de Mejor Actor de Reparto por la actuación de Troy Kotsur, Mejor Película y Mejor Guión Adaptado.

El actor mexicano formó parte de CODA con el papel de Bernardo Villalobos, un maestro de música que apoya a una joven a cumplir sus sueños.

En exclusiva para Venga la Alegría, el comediante habló del reciente logro de la película donde participa.

Me levante a las 5:00 de la mañana… quedamos de levantarnos todos temprano para ver las nominaciones. Fue muy emotivo estar conectados todos en el chat viendo las nominaciones

Eugenio Derbez asegura que su papel no tiene la “fuerza suficiente” para ser nominado a los premios de La Academia, pero se alegra de formar parte de un proyecto tan exitoso como CODA.

Estoy feliz de estar conectado y poder hablar con la gente de México. Yo creo que, en un principio, tuve buenas críticas, pero mi papel no tiene la fuerza suficiente para competir en este universo de actores y de películas maravillosas que hubo este año

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Eugenio Derbez quiere romper con los estereotipos en Hollywood

Eugenio Derbez confesó a VLA que desea interpretar papeles que pongan en alto a toda la comunidad latina.

Ha sido una de las cosas con las que he luchado desde que estoy en Estados Unidos; estoy tratando de aceptar papeles que rompan con los estereotipos

Para mí era importante que en un papel donde interpreto a un maestro de música, no tenga que ver con narcotráfico, migración, pandilleros, ni nada de ese tipo de personajes que nos encasillan a los latinos en Hollywood

“Es un personaje trabajador, triunfador, bueno en lo que hace… y resulta que es mexicano”, expresó Eugenio Derbez sobre su papel en la cinta dirigida por Sian Heder.

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