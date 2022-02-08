¿Dónde ver la película El Callejón de las Almas Perdidas de Guillermo del Toro?

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas dio a conocer este martes las nominaciones para la 94ª entrega de los Premios Oscar.

Recordemos que la entrega de los Premios Oscar será el próximo 27 de marzo en el Dolby Theatre de Hollywood, donde por segundo año consecutivo será en medio de la pandemia.

Te puede interesar: Oscar 2022 EN VIVO | TV Azteca transmitirá la ceremonia de nominación.

¿Cuántas nominaciones recibió Guillermo del Toro a los Oscar?

El cineasta mexicano Guillermo del Toro fue nominado a los Premios Oscar por su película El callejón de las Almas Perdidas, producción que estará buscando ganar cuatro estatuillas doradas en las categorías: Mejor película, Mejor fotografía, Mejor diseño de vestuario y Mejor diseño de producción.

Recordemos que, en 2017, Guillermo del Toro logró ganar dos estatuillas doradas en las categorías de Mejor Película y Mejor Director por La Forma del Agua.

¿Dónde ver la película El Callejón de las Almas Perdidas?

Para ver el reciente éxito taquillero de Guillermo del Toro, solo tienes que asistir al cine más cercano de tu hogar. Y es que esta cinta por el momento únicamente está disponible en las salas de cine, contrario a otras películas que han preferido estrenar por alguna plataforma de streaming.

¿Qué actores participan en El Callejón de las Almas Perdidas?

Bradley Cooper es el protagonista de la cinta, pues interpreta a Staton Carlisle. Toni Collete y David Strathairn cuentan con papeles importantes. Rooney Mara, Richard Jenkins, Cate Blanchet, Willem Dafoe, Ron Perlman y Mary Steenburgen completan el elenco de esta película que buscará ganar la estatuilla dorada.

También te puede interesar: ¿A qué hora, cuándo y dónde conocer los nominados a la entrega 94 de los Oscar?