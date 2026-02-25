De qué trata y dónde ver Bugonia, la película con 4 nominaciones al Oscar 2026

La dupla Yorgos Lanthimos - Emma Stone (Poor Things, Kinds of Kindness) se ha convertido en una de las favoritas del séptimo arte, y Bugonia es una prueba más de ello. La cinta ofrece una de las actuaciones más completas de Emma Stone, sin dejar atrás a Jesse Plemons, quien también orquestó una interpretación impecable. La película obtuvo cuatro nominaciones al Oscar, incluyendo Mejor Película, pero ¿de qué trata y dónde la puedes ver en México? Te contamos.

¿De qué trata Bugonia, la película con 4 nominaciones al Oscar 2026?

La cinta del cineasta griego sigue la historia de dos hombres, Teddy (Jesse Plemons) y Don (Aidan Delbis), obsesionados con las teorías de conspiración. Su fijación los lleva a secuestrar a Michelle Fuller (Emma Stone), CEO de una importante compañía, dado que creen que es un alíen que está por destruir la tierra. No obstante, el largometraje da un giro inesperado cuando se revela el verdadero motivo detrás de su secuestro: no es sólo una teoría de conspiración. A continuación, el tráiler:

¿Dónde ver Bugonia en México?

Bugonia tuvo su estreno en cines el 3 de diciembre de 2025. Actualmente, la cinta está disponible para rentar o comprar en streaming. Entre las plataformas que la tienen en su catálogo está Amazon Prime Video y Apple TV donde se puede adquirir por $200 o $300 pesos mexicanos, según sea el caso. Debido a la temporada de premios, algunos complejos cinematográficos la siguen proyectando. No obstante, se recomienda checar antes de acudir. Lo más probable es que esté disponible en salas de arte.

Estas son TODAS las categorías en las que está nominada Bugonia del director Yorgos Lanthimos

La película cuenta con un total de cuatro nominaciones al Oscar: Mejor Película, Mejor Actriz (Emma Stone), Mejor Guion Adaptado (Will Tracy) y Mejor Música / Banda Sonora original. Si bien Jesse Plemons figuraba entre los favoritos para obtener una nominación en la terna por Mejor Actor, el oriundo de Dallas, Texas fue completamente ignorado por la Academia.

En su lugar, los nominados fueron Timothée Chalamet (Marty Supreme), Leonardo DiCaprio (One Battle After Another), Ethan Hawke (Blue Moon), Michael B. Jordan (Sinners) y Wagner Moura (The Secret Agent). Ante ello, su esposa y también actriz, Kirsten Dunst no dudó en lanzarse contra los miembros de la Academia por tal desaire.