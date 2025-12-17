¿Cuántos Oscars tiene Guillermo del Toro? Estas son todas las veces que ha sido nominado y que ha ganado estatuilla

En unos meses, Guillermo del Toro podría volver a convertirse en uno de los grandes ganadores de los Oscars 2026. Esto lo podemos vislumbrar porque su más reciente película, “Frankenstein”, aparece como semifinalista para 6 categorías. En lo que se anuncian más actualizaciones, recordamos cuántos Oscars ha ganado el director tapatío y cuántas nominaciones tiene en total.

Cuántos Oscars ha recibido Guillermo del Toro en su carrera, hasta 2025

Hasta ahora, tiene 3 Oscars. La primera vez que Guillermo del Toro recibió la preciada estatuilla dorada de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos (AMPAS) fue en 2018. Obtuvo el premio para Mejor Director en la edición 90 de los Oscars, gracias a su cinta “La forma del agua” (2017). Esta última también ganó como Mejor Película.

En 2023, la estatuilla fue para el mexicano en la categoría de Mejor Película Animada, por “Pinocchio” (2022).

Cuántas nominaciones a los Oscars ha recibido Guillermo del Toro, hasta 2025

En total, Guillermo del Toro cuenta con 3 nominaciones a su nombre. La primera fue en la edición 79 de los Oscars, en la categoría de Mejor Guión Original por “El laberinto del fauno” (2006).

Además de los Oscars que ganó por “La forma del agua”, tuvo otra nominación por Mejor Guión Original. En total, esta película dirigida por el tapatío tuvo 13 nominaciones en su año; pertenece a un selecto grupo con este récord, al cual solo pertenecen 12 cintas.

Para la edición 94 contó con una nominación a Mejor Película por “El callejón de las almas perdidas” (2021).