I’m still here, todo lo que debes saber de la película que compite contra Emilia Pérez⁠

Desde que se anunciaron los nominados a los Oscar 2025, Emilia Pérez, es la cinta que aparece en todos los titulares y en todas las redes sociales; sin embargo, no es la única película. Hay otras cintas que sobresalen y que incluso pueden llegar a quitarle el premio de las manos al filme de Jacques Audiard. I’m still here, del director brasileño, Walter Salles, que está nominada a tres categorías junto a Emilia Pérez.

¿De qué trata la película “I’m still here”?

La película se sitúa en Río, en 1971, durante la dictadura militar. La casa de la familia Paiva, la cual está ubicada cerca de la playa, es un lugar lleno de vida, palabras, juegos y encuentros. Hasta que unos hombres del régimen llegaron a detener a Rubens, el padre de la familia, el cual desaparece sin dejar rastro. Su mujer, Eunice, y sus cinco hijos, librarán una intensa batalla para descubrir la verdad.

¿Por qué podría ganar la estatuilla de los premios Oscar 2025?

La película de ‘I’m still here’ tiene la combinación perfecta de realismo histórico y dinámica familiar. Sin duda, una cinta que lleva a la reflexión sobre los abusos políticos y sus consecuencias. Además, el director es reconocido por su poesía visual y la atención que presta a los detalles históricos.

‘I’m still here’ impulsó la carrera de la actriz brasileña Fernanda Torres, quien ahora se perfila como una de las grandes favoritas de la temporada de premios.

¿En qué categorías está nominada “I’m still here”?

La película del director Walter Salles está nominada a tres premios Oscar 2025, a mejor película, mejor actriz y mejor película extranjera. En todas las categorías compite contra Emilia Pérez, que, aunque es la favorita, es muy probable que “I’m still here” le arrebate la estatuilla de mejor actriz.

Si te interesa ver la película, la puedes disfrutar en cines. ¿Crees que ‘I’m still here’ le pueda ganar alguna estatuilla a ‘Emilia Pérez’?

