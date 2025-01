Karla Sofía Gascón se defiende sobre romper reglas de La Academia: “Me refería a la toxicidad”

Luego de que Karla Sofía Gascón se involucrara en una nueva polémica al ser acusada de romper las reglas sobre hablar de otros nominados en plena temporada de premios rumbo al Oscar, la actriz salió en defensa propia y mandó un contundente mensaje.

La protagonista de ‘Emilia Pérez’ ofreció una entrevista a la revista ‘Variety’ en la que aclaró sus comentarios sobre la actriz brasileña Fernanda Torres, quien también se encuentra nominada como Mejor Actriz, por su trabajo en ‘Aún no estoy aquí’.

En la conversación, Gascón aclaró que sus comentarios no estaban dirigidos a las personas asociadas a Torres, sino a: “la toxicidad y el discurso de odio violento en las redes sociales”.

La protagonista de la película aseguró respetar a su compañera: “Soy una gran admiradora de Fernanda Torres y ha sido maravilloso conocerla en los últimos meses”, dijo.



Además, aclaró que: “En mis comentarios recientes, me refería a la toxicidad y el discurso de odio violento en las redes sociales que, lamentablemente, sigo experimentando. Fernanda ha sido una aliada maravillosa y nadie directamente asociado con ella ha sido más que comprensivo y enormemente generoso”.

Karla Sofía Gascón también aprovechó para deshacerse en halagos a Fernanda Torres al asegurar que es: “una mujer maravillosa y una actriz increíble que merece todo el reconocimiento del mundo”.

¿Qué pasó entre Karla Sofía Gascón y Fernanda Torres?

En una entrevista para el medio brasileño ‘Folha de S. Paulo’, Karla Sofía Gascón llamó la atención por sus polémicas declaraciones.

Si gana ella estupendo, y si gano yo genial. Lo que a mí sí no me gusta es que haya un equipo en redes sociales alrededor de estas personas intentando demeritar el trabajo de otras personas, como es el mío, o el de la película (Emilia Pérez) porque eso no lleva a ningún sitio. Para resaltar el trabajo de una persona no necesitas hundir el de los demás.



Pues según Gascón, existen ciertos usuarios de redes sociales que se están dedicando estrictamente en demeritar su trabajo y el de los implicados en la película que recibió 13 nominaciones a los Oscars 97 . Y agregó:

Yo en ningún momento me habrá visto alguien hablando mal de Fernanda Torres, o de la película de Fernanda Torres. Pero sí veo a muchas personas que trabajan en el ambiente de Fernanda Torres que hablan mal de mi y de ‘Emilia Pérez’. Eso habla más de ellos y de la película de ellos que de la mía.

Al viralizarse esta parte de la entrevista en redes sociales rápidamente comenzaron a citar las reglas de La Academia, y a especular que podrían quitarle la nominación que recibió el pasado 23 de enero.