¿Madonna se emocionó hasta las lágrimas con Emilia Pérez? Karla Sofía Gascón lo revela

En medio de las múltiples polémicas que rodean a Emilia Pérez, Karla Sofía Gascón, decidió revelar que incluso Madonna se conmovió profundamente al ver su película. El filme continúa generando una impresión negativa en nuestro país, a pesar de ser una de las cintas más nominadas de los Oscar 2025 y una de las favoritas a nivel mundial.

Karla Sofía Gascón revela que Madonna se declaró fan de Emilia Pérez

Al parecer, Madonna se declaró la fan más grande de la película francesa Emilia Pérez. La reina del pop tiene cierta cercanía con la cinta, pues su coreógrafo personal fue el responsable de dar vida a los números musicales del filme. Muchos creen que esto fue lo que llevó a la cantante a querer ver la cinta más que nadie.

Karla Sofía Gascón afirma que durante su tour de prensa tuvo un encuentro con Madonna, quien soltó varias lágrimas al conocerla en persona. Fue así como durante una entrevista, la actriz española aseguró que la Reina del Pop se sintió impactada por su interpretación en la cinta.

Madonna había visto la película ya dos veces y quería recibirnos en Nueva York la segunda vez que la vio. Quería conocerme a mí expresamente. Además, me dio un abrazo llorando y fue maravilloso

Según la protagonista de Emilia Pérez, el emotivo momento que vivió junto a la estrella del Pop fue durante una proyección privada. La actriz también aprovechó para afirmar que el reconocimiento que le dio Madonna a la cinta no es más importante que el de cualquier otro espectador.

Pero para mi, si te soy sincera, la emoción de Madonna vale tanto como la de cualquier otro espectador. No es humildad, es la verdad. Obviamente importante que las personas que son reconocidas en el mundo tengan el mismo feedback que las otras, pero para mí, a mí me causa la misma impresión las personas que vienen, que la han visto en el cine y me abrazan y se ponen a llorar, que Madonna

La intérprete no dudó en remarcar que Madonna no pudo contener las lágrimas durante la proyección. Incluso Karla Sofía Gascón le dijo a la cantante ‘Por favor, no llores, Madonna’. Supuestamente, la actriz tiene fotos del momento, pero tiene estrictamente prohibido compartirlas en redes sociales, por lo que piensa guardarlas para cuando haga su libro a los ochenta años.

Esta declaración llega en un momento en el que Emilia Pérez y Karla Sofía Gascón enfrentan duras críticas en México. En el país muchos continúan destacando los descuidos para tocar temas delicados y los errores culturales que han provocado.



