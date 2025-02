Muchos han pedido que se elimine de la lista de nominados al Oscar 2025 a la actriz Karla Sofía Gascón luego de que se revelaran viejos tuits que publicó en el pasado la intérprete de Emilia Pérez. Se ha incluso llegado a cuestionar si La Academia tomará alguna medida contra la actriz por toda la polémica en la que se ha visto envuelta.

La actriz ya había hecho historia al ser la primera mujer trans en ser nominada a un Oscar de interpretación, pero ahora, todos los méritos que tiene se han visto opacados por su actitud y tuits del pasado. Incluso, muchos medios estadounidenses creen que la polémica en la que ella está envuelta puede afectar al filme de Jacques Audiard en la carrera por los premios.

¿Cuáles son los comentarios polémicos que hizo Karla Sofía Gascón?

Entre las publicaciones que más escándalo causaron en medios y redes sociales se encuentran, la crítica que hizo a George Floyd, el hombre negro asesinado por la policía de Estados Unidos en 2020, los comentarios racistas contra los marroquíes, la crítica a las vacunas contra la covid-19, los comentarios ofensivos contra el islam o incluso los comentarios que hizo contra el Oscar.

Cada vez más los Oscar se parecen a una entrega de cine independiente y reivindicativo, no sabía si estaba viendo un festival afrokoreano, una manifestación Blacklivesmatter o el 8M. Aparte una gala fea fea. Les faltó darle un premio al corto de mi primo, que es cojo

Por si fuera poco, Gascón también generó polémica al acusar, en una entrevista, a la película brasileña “I’m Still Here” y a quienes rodean a su protagonista, Fernanda Torres, también nominada a Mejor Actriz. “Veo a muchas personas que trabajan en el ambiente de Fernanda Torres que hablan mal de mí y de Emilia Pérez”.

¿Karla Sofía Gascón renunciará a su nominación al Oscar?

Durante una entrevista que tuvo la actriz con CNN, dijo que no “reconocía” algunos de los viejos tuits que han salido a la luz. Además, aseguró que no tiene ninguna intención de renunciar a la carrera por la codiciada estatuilla. “No puedo retirarme de una candidatura al Oscar porque no he cometido ningún delito ni tampoco he herido a nadie”, afirmó.

