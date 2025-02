Zoe Saldaña le da la espalda a Karla Sofía Gascón: “Me pone muy triste”

Karla Sofía Gascón se encuentra en el ojo del huracán, luego de que se revivieran mensajes de X, antes Twitter, de comentarios en contra de la comunidad islámica y sobre el caso de George Floyd; sin embargo, esta tarde del 31 de enero, trascendió la reacción del reparto de ‘Emilia Pérez’, en especial de Zoe Saldaña.

Durante una conferencia de prensa en Londres, Inglaterra, los actores de la película nominada a 13 Premios Oscar, respondieron a los cuestionamientos sobre la polémica que envuelve a su protagonista.

Zoe Saldaña aseguró sentirse sorprendida sobre los acontecimientos y fue clara con su postura al comunicar: “Todavía estoy procesando todo lo que ha sucedido en los últimos días y estoy triste”.

La actriz, quien también compite por una estatuilla dorada en la categoría de Mejor Actriz de Reparto, aseguró no coincidir en las ideas de su compañera.



“Me pone muy triste porque no lo apoyo y no tolero ninguna retórica negativa hacia personas de ningún grupo”, dijo ante los reporteros, entre ellos, el medio The Hollywood Reporter.

Ante los señalamientos en contra de Karla Sofía Gascón por los mensajes que lanzó en 2016, Zoe concluyó con un contundente mensaje en el que dejó clara su reacción ante la situación, esperando a que no afecte lo que desea expresar con su trabajo en la película ‘Emilia Pérez’.

“Me entristece que tengamos que enfrentar este revés ahora mismo. Pero estoy feliz de que todos ustedes estén aquí y de que sigan apoyando a ‘Emilia’ porque el mensaje que tiene esta película es muy poderoso y el cambio que puede generar en las comunidades que son marginadas día tras día es importante”, concluyó.

Cabe destacar que en el evento estuvieron presentes el director de ‘Emilia Pérez’, Jacques Audiard y los compositores Camille y Clément Ducol. También se esperaba la presencia de Karla Sofía Gascón; sin embargo, estuvo ausente.

¿Qué tweets ocasionaron que Karla Sofía Gascón borrara su cuenta en X?

Karla Sofía Gascón cerró de manera inesperada su cuenta de X, luego de asegurar que recibió amenazas de muerte.



El odio que está generando la protagonista de ‘Emilia Pérez’ se debe a que desde 2016 hasta 2023, usuarios expusieron una serie de mensajes que publicó sobre la comunidad musulmana, la religión islámica, los Premios Oscar, el caso de George Floyd, entre muchos temas más.

Entre los mensajes más polémicos se encuentran:

“Cada vez más los #Oscars se parecen a una entrega de premios de cine independiente y reivindicativo, no sabía si estaba viendo un festival afrokoreano, una manifestación Blackivesmatter o el 8M. Aparte una gala fea fea. Les faltó darle un premio al corto de mi primo que es cojo”.

“Realmente creo que a muy pocos les importó nunca George Floyd, un drogata estafador, pero su muerte ha servido para volver a poner de manifiesto que hay quienes consideran a los negros monos sin derechos y quienes consideran que la policía es asesina. Todos errados”.

“El islam es maravilloso, sin ningún tipo de machismo. A la mujer se la respeta y cuando se la respeta mucho le dejan un cuadrito en la cara para que se le vean los ojos y la boca, pero si se porta bien. Aunque ellas se visten así por gusto. Qué asco más profundo de humanidad”.

¿Quiénes son las nominadas a Mejor Actriz en los Oscars 2025?

Cynthia Erivo - Wicked

Karla Sofía Gascón - Emilia Pérez

Mikey Madison - Anora

Demi Moore - La Sustancia

Fernanda Torres - I’m still here



¿Quién crees que sea la gran ganadora? Te invitamos a seguir la cobertura exclusiva de los Premios Oscar 2025 a través de la señal de Azteca 7.