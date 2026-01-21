Nominaciones Oscar 2026: ¿Kpop Demon Hunters será elegida para mejor película animada? Esto dice la IA

¡KPop Demon Hunters, directo a los Oscars!... O, al menos, eso dice la Inteligencia Artificial (IA). Desde su estreno en plataformas el pasado 20 de junio, la película de las HUNTR/X no ha hecho más que acumular éxitos, por lo que podría arrasar en la 98a edición de los Premios Oscar , según predice la IA. Pero, ¿en qué se basan estas predicciones? ¡Te explicamos!

¿KPop Demon Hunters será nominada a Mejor Película en los Oscars? Esto dice la IA

Según explica la IA, KPop Demon Hunters tiene su nominación asegurada a la 98a entrega de los Oscars por diversos factores. La principal variable es el éxito acumulado en la temporada de premios, especialmente en los Critics Choice Awards y Golden Globes, donde resultó vencedora en la categoría de Mejor Película Animada. Aunado a ello, la cinta dirigida por Maggie Kang y Chris Appelhans, forma parte de la lista preliminar de la Academia , en la categoría de Mejor Canción Original.

Además, KPop Demon Hunters arrasa en las nominaciones de los Annie Awards , que son considerados los Premios Oscar de la animación. Para esta gala, la película cuenta con un total de 10 nominaciones, siendo el largometraje más nominado, seguido por Zootopia 2 con siete menciones.

¿Qué otras películas podrían ser nominadas en la categoría de Mejor Película de Animación en los Oscar? Estas son las predicciones de la IA

Además de KPop Demon Hunters, otras películas que podrían ser nominadas a Mejor Película en los Premios Oscar incluyen a Zootopia 2, que fue todo un éxito en taquilla, Elio de Pixar, y Arco, que tuvo una recepción excepcional por parte de la crítica. Little Amelie or the Character of the Rain y Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle también podrían colarse en la lista de nominados, gracias a su buena recepción y animación.

¿Cuándo salen los nominados a los Oscars 2026?

La lista oficial de nominados a la 98a edición de los Premios Oscar se revela este jueves, 22 de enero, en punto de las 7:30 a.m. El anuncio se dará a través de una breve ceremonia en vivo, presidida por los actores Danielle Brook y Lewis Pullman. La revelación podrá seguirse completamente GRATIS y En Vivo por el Canal de Azteca 7. En el sitio web de Azteca 7 también podrás seguir el minuto a minuto de la ceremonia así como noticias relacionadas con la temporada de premios.