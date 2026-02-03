¿Quién era Oscar? La verdad sobre el nombre de los Premios Oscar que entrega la Academia de cine

Casi todas las personas, cinéfilas o no, han escuchado hablar sobre los premios Oscar ; sin duda es uno de los reconocimientos más famosos e icónicos del mundo. Sin embargo, a menudo surge la pregunta de por qué los Oscar se llaman así y desde cuándo reciben tal nombre.

Por qué los premios Oscar se llaman así

De acuerdo con el historiador Robert Osborne, existen 3 leyendas que explican el nombre que reciben los premios de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos; en cada una de esas leyendas, la idea del nombre se atribuye a una persona distinta.

Lo único en que las versiones coinciden, según el especialista, es que el nombre de Oscar se dio a la estatuilla alrededor del año 1935. Recordemos que la Academia se creó en 1927 y sus reconocimientos se entregan desde 1929. Hasta la actualidad, el nombre oficial es Premio al Mérito de la Academia.



La historia más popular dice que el nombre se le ocurrió a la bibliotecaria Margaret Herrick, quien trabajaba en la Academia y llegó a ser directora ejecutiva de la organización. Simplemente se dice que Margaret vio por primera vez la estatuilla y dijo que le recordaba a su tío Oscar.

Sidney Skolsky, columnista especializado en Hollywood, se atribuyó el nombre. El periodista aseguraba que apodó así a los premios a partir de shows de tipo 'vaudeville' a los cuales había asistido. En estos shows, los comediantes en escena bromeaban con un director de orquesta llamado Oscar.

La legendaria actriz también se atribuyó el nombre. Aseguró que la estatuilla por detrás le recordaba a su esposo, Harmon Oscar Nelson, cuando salía de la ducha.

Cuánto pesa la estatuilla del Oscar

La estatuilla más preciada de Hollywood mide poco más de 34 centímetros y pesa cerca de 4 kilos. El diseño no ha cambiado, pero el tamaño de la base fue variable hasta 1945. Cada premio Oscar es de bronce sólido chapado en oro de 24 quilates.

Durante la Segunda Guerra Mundial, las estatuillas se hicieron de yeso porque había escasez de metales. Después del conflicto bélico, los premios de años anteriores se repusieron.

¿La estatuilla del Oscar se inspiró en Emilio "El Indio" Fernández?

Existe la leyenda de que Emilio "El Indio" Fernández fue el modelo para la estatuilla del Oscar . Se dice que Dolores del Río fue quien propuso al cineasta y actor ante su esposo, el diseñador Cedric Gibbons.

Sin embargo, la Academia sostiene que no se utilizó un modelo para la figura del Oscar.