ÚLTIMA HORA: Revelan shows musicales para los Oscars 2026. ¿Habrá presentación de “Golden”, de “KPop Demon Hunters”?

Oficialmente, han revelado cuáles serán los números musicales que se presentarán durante la ceremonia de los Oscars 2026. Afortunadamente para todos los fans de "KPop Demon Hunters", podremos disfrutar una show en vivo con la canción "Golden"; también tendremos la pieza central de "Sinners", el tema "I lied to you".

Sin embargo, como ha ocurrido en otras ediciones de los premios de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos, no todas las películas que contienden en Mejor Canción Original tendrán un número musical.

"KPop Demon Hunters" y "Sinners" tendrán un número musical en los Oscars 2026

De acuerdo con Variety, publicación que citó una carta de la Academia escrita para los nominados, solamente los dos temas en competencia que ya mencionamos tendrán su número musical en la edición 98 de los Premios Oscar.

Recordemos que "Golden" y "I lied to you" compiten con "Dear me" (de "Diane Warren: Relentless"), "Sweet dreams or joy" (de "Viva Verdi!") y "Train dreams" (de la película homónima). Cabe mencionar que la autora Diane Warren ha sido nominada 17 veces a los Oscar pero nunca ha ganado una estatuilla.

La explicación para que haya solo dos canciones sería simplemente el tiempo limitado en televisión y cambios estructurales que se harán en la transmisión de la ceremonia. Sin embargo, cuando se presente la categoría, cada canción tendrá un montaje con escenas de la película a la que pertenece y, en algunos casos, momentos detrás de escena.