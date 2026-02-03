¡Más de 90 nominaciones al Oscar! Esta es la familia MÁS NOMINADA en la historia de los Premios

Estamos a escasas semanas de la noche más importante del cine: la gala de los Premios Oscar. A lo largo de la historia, hay una familia que ha roto récords de nominaciones, sumando más de 90 menciones. ¿Tienes alguna idea de qué dinastía de Hollywood podría ser la más nominada? ¡Aquí te contamos!

¿Quién es la familia más nominada al Oscar? Esta es la dinastía con más de 90 nominaciones

La familia Newman es, por mucho, la más nominada en la historia de los Premios Oscar. A lo largo de 98 ediciones, la dinastía ha sumado un total de 93 nominaciones por parte de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMPAS, por sus siglas en inglés). La mayoría de las nominaciones las obtuvo el patriarca de la familia, el compositor Alfred Newman (1901 - 1970), quien sumó 45 nominaciones, de las cuales ganó nueve.

Posteriormente, se encuentra su sobrino, Randy Newman, quien ha recibido un total de 22 nominaciones por parte de la Academia, aunque sólo resultó vencedor en dos de ellas. Entre sus composiciones más populares, destacan bandas sonoras para películas como Toy Story, Monsters, Inc., La Princesa y el Sapo, Bichos: una aventura en miniatura, Cars e Historia de un Matrimonio, por mencionar algunas. Las películas que le valieron el Oscar son Monsters, Inc. y Toy Story 3.

Otro miembro destacable de la familia es Thomas Newman, hijo de Alfred, quien tiene 15 nominaciones al Oscar. Su más reciente mención fue en la gala fue en 2019 por 1917. David, Lionel y Emil también han sido nominados.

Los Coppola, la segunda dinastía MÁS NOMINADA en la historia de los Premios Oscar

Seguido de los Newman, se encuentran los Coppola. Esta dinastía cuenta con más de 40 nominaciones, siendo acreedores a un total de 12 estatuillas doradas. Entre los miembros más destacables del clan se encuentran Francis Ford Coppola, Sofia, Carmine y Roman Coppola.

¿Cuándo son los Oscars 2026? Así puedes ver la ceremonia EN VIVO y GRATIS

La 98a entrega de los Premios de la Academia se celebrará el 15 de marzo en el Dolby Theatre de Los Ángeles, California, en punto de las 6:00 p.m. (hora de México) y correrá bajo la conducción de Conan O’Brien, quien vuelve como host por segundo año consecutivo. La ceremonia de los Oscar podrá seguirse GRATIS y EN VIVO por el canal de Azteca 7. También contaremos con una transmisión en directo en el sitio web oficial de Azteca 7 y la app móvil de TV Azteca En Vivo, así como un LiveBlog con el minuto a minuto y noticias de último minuto.