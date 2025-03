El Oscar 2025 ignora a la gran Silvia Pinal durante el In Memoriam

Durante la 97 ceremonia de los premios Oscar, hubo un momento importante que llamó la atención de los mexicanos, y ocurrió durante el In Memoriam, que recuerda a las personalidades del cine a nivel mundial que fallecieron en el último año.

La leyenda de Silvia Pinal se empezó a escribir el 28 de noviembre de 2024 cuando falleció, y dos días después se le rindió un homenaje de cuerpo presente en el Palacio de Bellas Artes de la CDMX.

Sin embargo, el Oscar no recordó a la gran diva de la Época de Oro del cine mexicano al no mencionarla esta noche durante el emotivo y nostálgico segmento, pese a ser miembro de la Academy of Motion Picture Arts and Sciences (AMPAS).

Una a una se pudieron ver las fotografías de las personalidades del séptimo arte que murieron en 2024 y en los primeros dos meses de 2025, pero ahí no estaba la gran diva de México, por lo que existe una profunda indignación entre los mexicanos.

Silvia Pinal, la última diva del cine mexicano

Silvia Pinal fue una de las grandes estrellas del cine, la televisión y el teatro. Aclamada en todo el mundo por su trabajo con el innovador director surrealista de origen español Luis Buñuel.

La actriz acumuló más de 100 créditos en cine y televisión, con una carrera que comenzó a finales de la década de los 40. Y se le reconoció por equilibrar el glamour urbano con el humor pícaro y la sensualidad actuando con célebres protagonistas como Pedro Infante, el apuesto ídolo de México, Germán Valdés “Tin Tan” y Mario Moreno “Cantinflas”, entre otros.

Pinal ganó el primero de sus tres premios Ariel, el equivalente mexicano al Oscar, como Mejor Actriz de reparto por su interpretación en “Un rincón cerca del cielo” (1952).

Las siguientes preseas se le entregaron en 1956 a la Mejor Actriz por “Locura pasional”, en la que interpretó a una estrella de teatro que está en la mira de su celoso y asesino marido, y un año después por “La dulce enemiga”, en la que dio vida a una mujer fatal cuya historia es contada por los fantasmas de antiguos amantes a través de flashbacks.

El Oscar también olvidó a “Tongolele” y Ernesto Gómez Cruz

Además de Silvia Pinal, hubo otros dos actores mexicanos que no fueron recordados en el In Memoriam de los Oscar 2025. Se trató de Yolanda Montez “Tongolele” y Ernesto Gómez Cruz, fallecidos el 16 de febrero y el 6 de abril de 2024, respectivamente.

A finales de la década de los 40, Tongolele llegó a México, justo cuando se vivía la gran Época de Oro del cine mexicano. Debutó en la pantalla grande en 1947 con la película “Nocturno de amor”.

Su participación en el cine fue un parteaguas en su carrera. Con su cabellera platinada con negro y sus movimientos hipnóticos, se convirtió en un símbolo de la sensualidad y exotismo en México y otros países de América Latina.

Ernesto Gómez Cruz, por su parte, fue dirigido por grandes directores, entre ellos Juan Ibáñez, Miguel Littín, Felipe Cazals, Arturo Ripstein y Luis Estrada. Además, compartió créditos con primeras figuras de la actuación como Ignacio López Tarso, Pedro Armendáriz, Salma Hayek, Penélope Cruz, Gael García Bernal, Carmen Salinas, Katy Jurado, Brad Pitt, Julia Roberts y Geraldine Chaplin, entre muchos otros.

Su talento fue reconocido con innumerables premios en México y el extranjero, como el Festival de Cine de La Habana y el Festival Internacional de Cine de San Sebastián, donde recibió la Concha de Plata. Teatro y televisión también forman parte del legado artístico de Ernesto Gómez Cruz, quien en junio de 2018 recibió un homenaje en la Cineteca Nacional por 50 años de trayectoria.