Revientan en redes a Timothée Chalamet, tras perder el Oscar 2026 con Michael B Jordan: “Cómo perder el Oscar en diez días”

Luego de que Timothée Chalamet perdiera el Oscar 2026 en la categoría de mejor actor ante Michael B. Jordan, los usuarios de redes sociales se burlaron del personaje estelar de Marty Supreme en las redes sociales de la Academia e, incluso, hasta en la cuenta de Instagram del propio actor. Algunas de las críticas fueron:



"Cómo perder el Oscar en 10 días"

"En tu cara, Timothée Chalamet"

"¿Sabes lo que necesitas? Una noche de opera"

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Timothee Chalamet's next film pic.twitter.com/pwFDe8ODW0 — Mr Cristian (@CristianCartoo2) March 16, 2026

¿Por qué surgieron las burlas hacia Timothée Chalamet?

Las burlas hacia Timothée Chalamet nacieron luego de que el actor, en una entrevista, menospreciara otras artes como la ópera y el ballet. El actor sostuvo que no quería dedicarse a alguna de estas artes, debido a que consideraba que su desaparición estaba próxima. Chalamet añadió, en dicha entrevista con A CNN & Variety Town Hall Event ,que los artistas que se dedicaban a estas disciplinas "trataban de mantener viva esa cosa" y que "a nadie le importaba eso ya".

Las declaraciones se dieron a conocer días antes de que la Academia que vota en los Oscar cerraran las votaciones para la premiación de la edición del 2026. Chalamet -quien ante los críticos era claro favorito a ganar el premio al mejor actor- perdió impulso en las últimas ceremonias de la Temporada de Premios 2026 por dichos comentarios ante Michael B. Jordan, quien terminó ganando el galardón en Los Ángeles.

¿Qué le dijeron a Timothée Chalamet antes de los Oscar 2026?

En su cuenta de Instagram, el actor fue criticado por usuarios de redes sociales por los comentarios que hizo previo a los premios Oscar 2026. Le dejaron comentarios en sus publicaciones como:



"¡Qué falta de respeto para dos de las artes más antiguas actualmente", le dijo la usuario @hollybratkovich

"¿Dices que la ópera y el ballet "son artes que están sobreviviendo"? Mientras tanto tú haces una película sobre pingpong", comentó la usuaria @theanastasialee1

"Más ballet y menos Kardashian", escribió la usuaria @deia_e_silva.

Otros de los usuarios dejaron en comentarios recetas de cocina y, otros tantos, recetas para hacer cantantes de ópera o bailarines de ballet. Lo anterior para demostrarle al protagonista de Marty Supreme que es difícil el entrenamiento y vocación de las dos profesiones.

Chalamet, por su parte, no ha respondido las críticas de los usuarios en las redes de los Oscar, ni en su propia cuenta de Instagram.