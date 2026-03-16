Los mejores MEMES de Timothée Chalamet tras perder el Oscar 2026 como mejor actor principal

Los Premios Oscar en su edición 98 nos ha dejado grandes sorpresas, pero también grandes memes y los más virales son los que se han hecho de Timothée Chalamet, quien estaba nominado en la categoría "Mejor actor principal" y competía contra Michael B. Jordan, Leonardo DiCaprio, Ethan Hawke y Wagner Moura. Aunque Chalamet estaba entre los favoritos para ganar, esta noche fue Michael B. Jordan el indiscutible ganador y así reaccionaron los usuarios en redes sociales.

Memes de Timothée Chalamet tras perder el Oscar 2026

¿Qué te pareció la reacción de Timothée al escuchar el nombre de Michael B. Jordan como ganador del Oscar... Muchos no se encuentran contentos con el resultado.

Le robaron a Timothée… 🥴 #Oscar

Una bruja y un vampiro ganadores del Orcar. 😅 pic.twitter.com/KfCYaKGVH0 — Miguel Alegre (@MikyRey2718) March 16, 2026

El ballet y la ópera después de que Timothée Chalamet perdiera dos premios Oscar diferentes este año 2026.

The ballet after Timothée Chalamet lost out on two different Oscars this year pic.twitter.com/Nnk5aBHkIi — Sopranos World (@SopranosWorld) March 16, 2026

Durante la inauguración de los Oscars 2026 Conan O’Brien se burló de la polémica de Timothée La seguridad es muy estricta esta noche, hay preocupación por posibles ataques de las comunidades del ballet y la ópera. Están enfadados porque no mencionaste el jazz".

Conan O'Brien roasted Timothée Chalamet and more as he opened the 98th Academy Awards, airing on ABC and Hulu.https://t.co/30GIbcoUmV — Entertainment Tonight (@etnow) March 16, 2026

Muchos fanáticos del cine, pero también del ballet y la ópera se encuentran festejando la derrota de Chalamet.

Michael b jordan acaba de ganarle el Oscar de mejor actor a Timothée Chalamet y se siente tan correcto pic.twitter.com/mX3YFf9lKX — 🍓 (@bluebrzzz) March 16, 2026

¿Es algo personal? ¿Será que los comentarios de Chalamet influyeron en la decisión de los jueces de la Academia?

Timothée Chalamet seeing Michael B. Jordan win an Oscar before him: #Oscars pic.twitter.com/jzhrJnPv3w — Bryan Tweed (@BryanTweed16) March 16, 2026

Después de toda la polémica que pasó el actor Timothée tras sus comentarios sobre la ópera y el ballet.

timothee chalamet depois do Oscar 2026 todo sujo.#oscars pic.twitter.com/2GFYpZKN1j — Game Contab e Las Vegas Nerd (@GameVegasNerd) March 16, 2026

Más haya de la actuación, muchas personas empezaron a criticar al histrión por sus desatinados comentarios que ya dijimos anteriormente, por lo que se encuentran muy felices por su derrota.