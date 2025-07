¿Ozzy Osbourne se sometió a la eutanasia? Reviven declaraciones de la leyenda de la música y su esposa Sharon respecto a la calidad de vida en caso de sufrir enfermedades degenerativas

Luego de que se diera a conocer la triste noticia sobre el fallecimiento de Ozzy Osbourne, diversos usuarios en redes sociales han supuesto que “El Príncipe de las Tinieblas” habría decidido descansar apoyándose en la eutanasia.

A la edad de 76 años y tras una lucha contra sus graves padecimientos de salud como lo fue el Parkinson, seguidores señalan que éste habría pasado a mejor plano una vez que se despidió de su público.

¿Por qué el público supone sobre la muerte asistida de Ozzy Osbourne?

En el año 2007, mientras que su esposa Sharon Osbourne promocionaba su libro “Survivor: My story: The Next Chapter”, esta declaró en una entrevista para el “Daily Mirror” que al igual que Ozzy, habían tomado la decisión de viajar a Suiza a un centro donde realizaran estas practicas, pues en dicho país es legal.

“Creemos por completo en la eutanasia, así que hemos elaborado planes para ir a las instalaciones de suicidio asistido en Suiza si alguna vez tenemos una enfermedad que nos afecte al cerebro. Si a Ozzy o a mi nos diera Alzheimer, se acabó, nos despediríamos”.

Años más tarde, “El Padrino del heavy Metal” habló en una entrevista de igual modo con el medio “Daily Mirror”, donde expresó su deseo de perder la vida siendo asistido medicamente en caso de cualquier condición potencialmente mortal.

“Si no puedo vivir mi vida como la vivo ahora, y no me refiero a lo económico, entonces ya está”.

La postura de Ozzy respecto a lo que él consideraba una vida digna siempre han sido claras, tanto así que fue un tema que tocó en más de una ocasión externando su deseo de vivir una vida plena.

“Si no puedo levantarme e ir al baño yo mismo y tengo tubos en el trasero y un enema en la garganta, le he dicho a Sharon: ‘Apaga la máquina’. Si tuviera un derrame cerebral y me quedara paralítico, no querría estar aquí. He hecho testamento y todo irá a Sharon si muero antes que ella, así que en última instancia todo irá a nuestros hijos”.

En el 2023, durante la realización del podcast “The Osbournes Podcast”, retomaron el tema, donde Sharon comentó lo siguiente:

“El sufrimiento mental es suficiente dolor sin necesidad de añadir el físico. Así que si tenemos sufrimiento mental y físico, hasta luego”, agregó.

Recientemente, su hija Kelly expresó en redes que esas ideas de sus padres eran mentira.

“Esa fue una tontería que dijo mi madre para llamar la atención. No es verdad”. Esto luego de que circularan videos de ella alterados por inteligencia artificial donde circulaba un video falso de la leyenda, asegurando que su padre no sufría, luchaba contra sus padecimientos.

El rumor de la eutanasia ha tomado fuerza en las últimas horas, sin embargo, su familia no se ha pronunciado respecto a las causas del fallecimiento.