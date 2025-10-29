Teléfono Negro: ¿Cuándo y dónde ver esta película GRATIS?
Sin duda alguna, Teléfono Negro es una de las películas de miedo más aterradoras de los últimos años, misma que se ha convertido en uno de los clásicos modernos de este género, la cuál podrás ver totalmente gratis a través de nuestra sección de Platinum.
Esta historia es una de las más aclamadas en su género y es que además de ser un thriller moderno, la cinta mezcla elementos de suspenso donde cada elemento nos atrapa y nos hace sentir dentro de esta.
¿De qué trata Teléfono Negro?
Esta película de terror y suspenso trata sobre un niño secuestrado el cuál es raptado por un asesino en serie, quien comienza a recibir llamadas en un teléfono que se encuentra desconectado.
Si recibir llamadas a un teléfono desconectado no fuera cualquier cosa paranormal, poco a poco podemos ver que quienes llaman son las víctimas anteriores del asesino, dejando ver los temas paranormales que se ven en esta cinta.
¿Cuándo y dónde ver GRATIS Teléfono Negro?
No te puedes perder este estreno que Azteca 7 trae para ti en nuestra sección de Platinum este próximo sábado 01 de noviembre a las 9:00 pm, en lo que será una de los estrenos del año.
¿No estarás en casa? ¡No te preocupes! Podrás seguir la transmisión de esta película en vivo a través de nuestro sitio web y la app oficial de AztecaEnVivo.
¿Cuál es el reparto de Teléfono negro?
Esta película fue dirigida por Scott Derrickson, escrita por Derrickson y C. Robert Cargill y contó con la producción de Jason Blum.
Mason Thames - Finney Blake
Madeleine McGraw - Gwen Blake
Ethan Hawke - Albert Russell / “El Raptor”
Jeremy Davies - Terrence Blake
James Ransone - Maxwell “Max” Russell
E. Roger Mitchell - El detective Wright
Troy Rudeseal - El Detective Miller
Miguel Cazarez Mora - Robin Arellano.
J. Gaven Wilde - Moose
Spencer Fitzgerald - Buzz
Jordan Isaiah White - Matty
Brady Ryan - Matt
Rebecca Clarke - Donna
Tristan Pravong - Bruce F. Yamada
Jacob Moran - Billy Showalter
Brady Hepner - Vance Hopper
Banks Repeta - Griffin Stagg
Parrish Stikeleather - Mister Hopkins