5 películas de terror mexicano para disfrutar este fin de semana de lluvias

A nivel internacional, México siempre se ha destacado por su amplio catálogo de películas, las cuales han sido reconocidas no solo por sus historias, sino también por su dirección y fotografía; por ello ahora te contamos sobre 5 filmes de terror perfectos para disfrutar este fin de semana de lluvias.

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México cuenta con una gran cantidad de películas enfocadas en el terror y todos sus subgéneros que han marcado la manera en que se hace y se disfruta de estas emociones, desde clásicos como Hasta el viento tiene miedo o de terror psicológico como Veneno para las hadas.

5 películas de terror mexicano imperdibles que debes conocer

Hasta el viento tiene miedo

Esta película de 1968 es considerada como un clásico del cine de terror mexicano. La cinta fue dirigida por Carlos Enrique Taboada y narra la historia de Claudia, una estudiante de un estricto internado para señoritas, la cual está marcada por horribles pesadillas y visiones que le permiten ver una verdad oculta que involucra a la directora y el suicidio de una exalumna, quien regresa para cobrar su venganza.

Veneno para las hadas

En 1986, el director Carlos Enrique Taboada volvió a sorprender a los fanáticos del género con la historia de Verónica, una niña huérfana y solitaria que cree ser una bruja, y de Flavia, una inocente compañera de infancia. La historia se centra en la manipulación de Verónica a su compañera, que culmina con una trágica pócima.

El castillo de la pureza

Dirigida por Arturo Ripstein en 1973, el filme narra la historia real de un padre que, bajo un brote de paranoia, encierra a su familia durante años con la intención de protegerlos del “mal exterior”, lo que poco a poco desencadena un colapso psicológico y emocional dentro del hogar.

Los parecidos

En 2015, Isaac Ezban dirigió un thriller claustrofóbico ambientado en 1968 donde un grupo de personas queda atrapado en una estación de autobuses mientras por fuera una extraña tormenta asola las calles, pero el conflicto comienza cuando todos comienzan a transformarse en la misma persona.

Alucarda, la hija de las tinieblas

Este filme de 1977 dirigido por Juan López Moctezuma es otro clásico de culto del cine de terror mexicano que mezcla horror con erotismo y capitalismo. La historia narra la vida de dos jóvenes huérfanas en un convento en el que se atraviesa un juego macabro que libera fuerzas demoníacas y satánicas.

Sin lugar a dudas, cualquiera de estas películas te dará un momento de tensión y terror, lo que las convierte en grandes opciones para disfrutar este fin de semana con pronósticos de lluvias.