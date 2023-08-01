Conoce la historia detrás del clásico de terror, ‘El Exorcista’

A 50 años de su estreno, la famosa cinta de "El Exorcista" sigue siendo tendencia hasta la actualidad, pues con el paso de los años, se ha convertido en un clásico de terror,

El exorcista está basada en una historial real

La historia en la que se basaron para crear tanto el libro como la película, está basada en la historia de Ronald Doe y todo su extraordinario caso fue documentado por la iglesia. Sin más detalles, ya que "Ronald" se mantuvo en el anonimato, las cosas que le pasaron fueron tan inexplicables, que cuando los exámenes médicos fueron negativos, un sacerdote autorizó que se le practicaran varios exorcismos.

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¿Quién fue el niño a quien le practicaron un exorcismo?

Ronald Doe era el nombre que el joven estadounidense usó por años para que pudiera ocultar su identidad debido a temas legales, pero fue en 2020 cuando falleció por un derrame cerebral y de ahí, la información sobre Ronald comenzó a tomar fuerza al no existir más esa barrera.

Uno de los datos más reveladores fue el nombre real de la víctima: Ronald Edwin Hunkeler. El joven nació en Maryland, Estados Unidos y a los 14 años comenzó a sufrir ataques paranormales, pero, ¿por qué? Pues resulta que apenas murió la tía de Ronald, la tía "Tillie", quien era espiritista y le enseñó a su sobrino a usar la ouija, Ronald comenzó a experimentar situaciones y agresiones que parecían no tener una explicación lógica. Dichos sucesos fueron descritos como arañazos en las paredes del cuarto del joven, muebles que se movían y que incluso había marcas de los pesados objetos siendo arrastrados y el más aterrador sin duda: un Cristo que colgaba de la pared, temblaba cuando Ronald estaba cerca.

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Hunkeler fue sometido a pruebas médicas y psicológicas para descartar alguna condición de salud, pero la preocupación de la familia aumentó al darse cuenta de que no había explicación que los doctores pudieran darles. Fue así que la familia contactó con un sacerdote y junto a otras personas, le practicaron más de 20 exorcismos en 3 meses hasta que en 1949 fue "dado de alta" tras una visión que tuvo sobre el arcángel Miguel empuñando una espada en llamas. Cabe destacar que este arcángel es conocido por cuidar y proteger de la maldad y la oscuridad.

¿Qué pasó con Ronald Edwin Hunkeler?

Tras ser dado de alta, Ronald no volvió a experimentar algún ataque así, aunque sí lo dejó marcado de por vida. Años más tarde, Ronald patentó una tecnología que ayudaba a que unos paneles ayudaran al trasbordador a soportar el calor extremo. Ron, como solía llamarlo su esposa, ayudó a que los humanos llegaran a la luna en las misiones Apolo.

Ronald falleció en 2020 a la edad de 85 años, su exesposa relató que poco antes de morir, un sacerdote lo visitó para darle el último sacramento. Lo raro en esto fue que nadie le llamó, hasta la fecha no se explica cómo supo que Ron estaba por fallecer y ella cree que gracias al religioso, Hunkeler pudo llegar al cielo y pudo irse en paz.

A 50 años de su estreno

Fue un 26 de diciembre, justo pasando navidad, cuando se estrenó el clásico de terror que ha horrorizado a generación tras generación. "El Exorcista" llegó a la pantalla grande, la cual está inspirada en un libro, el cual, a su vez, está inspirado en el caso real. Y tú, ¿cómo celebrarás el 50 aniversario de esta gran película?