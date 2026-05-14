The Boys 5: ¿Cuánto durará el último episodio de la última temporada?

El último capítulo de The Boys se estrenará el próximo miércoles 20 de mayo en punto de las 02:00 horas tiempo del centro de México, esta serie se puede ver a través de la plataforma de streaming de Amazon Prime; sin embargo, ya se ha dado a conocer cuánto durará este episodio número 8, el cual significaría el final de esta historia y de acuerdo con la información que se ha dado a conocer, su tiempo sería de tan sólo 65 minutos.

Te puede interesar: Se revela el arte conceptual de Avengers Doomsday donde aparecen estos súper héroes

¿Por qué durará tan sólo 65 minutos el último episodio de The Boys 5?

Hasta el momento no se ha revelado la razón por la cual el último episodio de la quinta y última temporada de The Boys dure tan sólo una hora con 5 minutos, sin embargo, esta información ha causado un gran enojo en las redes sociales e internet por parte de sus fanáticos, quienes esperaban ver más decesos de los protagonistas o bien, finales a personajes importantes; sin embargo, no ha sucedido de esta forma y las únicas dos muertes que quizás han sido importantes en la presente edición fue la de A-Train, y Frenchie en el séptimo capítulos.

A-Train muere a manos de Homelander cuando rescatan a Mother´s MIlk y a Hughie. Los Chicos llegan comandados por Butcher, Starlight, Kimiko y Frenchie, sin embargo, cuando Patriota alcanza a capturar a We Hughie, el velocista celeste llega y lo salva, sin embargo, tiene que correr y cuando lo hace se encuentra con una chica muy parecida a Robin, a quien desvive en el primer capítulo de la serie, pero al contrario de poder atravesarla, el corredor la evita y esto hace que pierda el equilibrio por lo que se estrella en un árbol y enseguida llega el villano de la capa roja para terminar con su vida.

En el séptimo capítulo vimos que Frenchie en un acto de amor reta a Homelander para evitar que Sister Sage y Kimiko sean descubiertas; el plan del francés y de los Chicos es meter a Patriota en una cámara que pueda debilitarlo, sin embargo, la radiación no le hace ni cosquillas y termina aniquilando a este personaje tan querido por los fanáticos, la escena termina con Kimiko sosteniendo el cuerpo de su amado.

¿Cómo debería terminar The Boys según el cómic?

Uno de los momentos que más esperaban los fanáticos era que Black Noir fuera el clon de Homelander, en una escena donde están los dos en la Casa Blanca se enfrentan y fue el Ninja quien se impone, pero queda mal herido, es aquí donde llega Butcher y termina con él.

Aunque Billy termina con su objetivo, Butcher dirige todo su odio hacia todos los Supers e intenta hacer una detonación de bombas químicas en todo el mundo, esto con el objetivo de terminar con la vida de todos aquellos que tengan Compuesto V en su sangre. En el cómic sus amigos intentan detenerlo, pero terminan sin vida y el final es Hughie quien concluye la vida de este vengador.

