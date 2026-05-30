“Amores Perros” de Alejandro González Iñárritu será adaptada a serie de televisión: ¿Cuándo y dónde se estrenará?

Hace más de dos décadas que se estrenó la cinta dirigida por Alejandro González Iñárritu y protagonizada por Gael García Bernal “Amores Perros”, una de las más aclamadas por el público. Sin embargo, hay una buena noticia para todos los fans de este largometraje ya que la casa productora AF Films dió a conocer que la película será adaptada a serie televisión.

Serie de “Amores Perros”: ¿Dónde y cuándo se estrenará?

Hasta el momento no hay una fecha de estreno ni se sabe a través de que plataforma será lanzada, sin embargo de acuerdo con la información que ya se ha revelado, la serie estará basada en el guión original de la película y buscará contar tres historias distintas, mismas que retomarán las bases de bases establecidas en 'Perro Blanco, Perro Negro', sin embargo habrán cambios que se adapten a la era moderna y contemporanea de hoy en día. Por otro lado, también se reveló que los capítulos serán largos.

Este proyecto contará con la participación de Ignacio Arriaga, quien fue el guionista, director, escritor y productor de la icónica película mexicana que sin duda marcó un antes y un después en el cine nacional. Por otro lado, hasta el momento se desconoce quiénes son los actores que conformarán el elenco.

El éxito de “Amores Perros” en el cine mexicano

La cinta fue estrenada en el Festival de Cannes en el año 2000. La película innovo dentro de la industria cinematográfica de México debido a que mostró un hiperrealismo dentro de la Ciudad de México enlazando tres historias distintas en las que se exponen diversas problemáticas sociales. La cinta logró recaudar 95 millones de pesos mexicanos y fue ganadora de 11 Premios Ariel además de que fue nominada al Premio Oscar en la categoría de Mejor Película Extranjera. A partir de este proyecto el actor Gael García Bernal obtuvo un gran reconocimiento en su carrera así como el fotógrafo Rodrigo Prieto.

La película toca temas como la ambición, la ilusión y la redención. A través de tres historias distintas se viven tramas profundas y sensibles en donde el perro, el mejor amigo del hombre, cobra un papel crucial e impactante.