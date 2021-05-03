Gael García Bernal: Las mejores películas de nuestro orgullo mexicano.

Gael García Bernal se convirtió en uno de los actores mexicanos que alcanzó gran popularidad en Latinoamérica y Hollywood. El actor inició su carrera desde muy temprana edad, pues mostró grandes habilidades en el escenario.

El histrión no ha parado de realizar majestuosas obras en la industria cinematográfica, pues hasta cuenta con una cinta bajo su dirección llamada Chicuarotes.

Ya sea como actor o director, Gael García Bernal es un referente en el cine nacional e internacional. Por eso, recordamos sus mejores películas en lo que va de su carrera artística.

'Amores Perros'

Del director Alejandro González Iñárritu, Amores Perros marcó un antes y después en la vida de Gael García Bernal. Y es que, el mexicano, se dio a conocer fuera de México con esta cinta que obtuvo una nominación a Mejor Película Extranjera en los Premios Oscar.

'Y Tu Mamá También'

Gael se caracteriza por trabajar junto a reconocidos directores mexicanos. En el 2001, fue fichado por Alfonso Cuarón para participar en esta legendaria cinta junto a Diego Luna.

Por si fuera poco, el filme también brilló en los Premios Oscar tras obtener una nominación a Mejor Guion Original en el 2003.

Te puede interesar: Joker: No te pierdas las mejores frases del eterno enemigo de Batman.

'La Mala Educación'

En el 2004, el tapatío se aventuró a uno de los proyectos más criticados y aclamados de toda su carrea artística. La Mala Educación, de Pedro Almodóvar, puso a Gael García en el ojo crítico de España.

Por si fuera poco, la película estuvo nominada a cuatro premios Goya, entre ellos Mejor Película.

'Diarios de Motocicleta'

El artista se metió en el papel del Che Guevara para contar una historia llena de aventura, drama y secretos. La película, dirigida por Walter Salles, nos llevó a un viaje por la juventud del recordado revolucionario y estudiante de medicina.

Una vez más, Gael dejó ver su versatilidad y camaleónica personalidad en la pantalla grande.

'Babel'

Gael volvió a trabajar junto a Alejandro González Iñárritu en la cinta Babel. El actor tuvo la oportunidad de codearse con grandes celebridades hollywoodenses, pues compartió foro con Brad Pitt y Cate Blanchett.

Babel obtuvo siete nominaciones a los Premios Oscar, dejando claro que el talento mexicano es único e irrepetible.

También te puede interesar: ‘Los Picapiedra’ regresan 20 años después con nueva serie.