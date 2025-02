¿Por qué Chris Evans no regresa al UCM?: Anthony Mackie responde

Hoy es el esperado estreno de Capitán América: Brave New World, la cuarta película en solitario del icónico héroe del UCM y la primera de Anthony Mackie como el nuevo Capitán. Sam Wilson, asume oficialmente el lugar del Capitán América tras los eventos de ‘Falcon y el Soldado del Invierno’.

En esta historia se enfrentará a una conspiración global mientras colabora con el presidente de los Estados Unidos, interpretado por Harrison Ford en su debut en Marvel como Thaddeus “Thunderbolt” Ross.

¿Por qué Chris Evans no regresará al UCM?

Se sabe que para la película de Marvel, Doomsday, la cual está programada para 2026, tendrá algunos actores de regreso. Fue por eso que, durante una entrevista con la revista Esquire, se le preguntó a Anthony Mackie si Chris Evans volvería para dicho filme, ante lo que respondió: “Hablé con Chris hace unas semanas y entonces este tema no estaba sobre la mesa. Al menos, eso me dijo él, porque se lo pregunté. Le dije: ‘Sabes, han dicho que van a traer a todo el mundo de vuelta para la película. ¿Vas a volver? Me dijo: ‘Oh, no, estoy felizmente retirado’.”

Además, Anthony Mackie, ha sido muy claro cuando afirma que Evans no volverá y que su Capitán América representa una nueva era para el personaje. Marvel ha decidido avanzar con Sam Wilson como el nuevo símbolo de esperanza del UCM.

La última aparición que hizo Evans en Universo Cinematográfico de Marvel fue en la película de ‘Deadpool & Wolverine’ en el personaje de Johnny Storm, de los 4 Fantásticos. Aunque es triste no volver a ver a Chris Evans, seguramente, Anthony Mackie nos regalará una nueva e increíble versión de este personaje tan especial para todos los fanáticos.

¿Cuándo se estrena en México ‘Capitán América: Brave New World’?

La película se estrena el 13 de febrero en todas los cines de nuestro país. ¿Estás listo para verla?

