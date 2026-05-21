Mel Gibson revela la primera imagen OFICIAL de “La resurrección de Cristo”

El director y actor de cine Mel Gibson pudo revelar la primera imagen oficial de su nueva película “La Resurrección de Cristo” la cual se dividirá en 2 partes. Esta cinta es la esperada secuela de “La Pasión de Cristo”, la cual se estrenó en el 2004, la cual, a pesar de no haber ganado ningún Premio Oscar, sí hizo que recibiera tres nominaciones en las categorías como: Mejor Banda Sonora, Mejor Fotografía y Mejor Maquillaje.

Te puede interesar: 7 razones por las que la película Obsesión es una de las cintas de terror que no puedes perderte, te hará saltar de susto

¿Cuándo se estrena La Resurrección de Cristo?

De acuerdo con la información que reveló el mismo director Mel Gibson, la primera parte de La Resurrección de Cristo será el 6 de mayo de 2027 y la segunda se podrá ver hasta el 25 de mayo de 2028.

|Crédito: Mel Gibson

¿En dónde se filmó La Resurrección de Cristo?

De acuerdo con la información, la producción se lleva a cabo en los estudios Cinecitta de Roma y se podría extender a Matera, así como en otras localidades en el sur de Italia, el objetivo es que las localidades aportan autenticidad a una historia que se sitúa justo después de la crucifixión.

¿Cuál es el reparto de la película de La Resurrección de Cristo?

Los cambios más sonados en esta secuela de La Pasión de Cristo, es que Mel Gibson optó por hacer un cambio totalmente directo en el reparto de actores, esto con el objetivo de evitar procesos que pudieran costar mucho dinero para rejuvenecer a los protagonistas de manera digital.

Jesús será Jaakko Ohtonen María Magdalena es Mariela Garriga María es Kasia Smutniak Poncio Pilato es Riccardo Scamarcio Pedro es Pier Luigi Ruppert Everett aún no se ha revelado su papel



¿De qué tratará La Resurrección de Cristo?

El guion fue creado por Randall Wallace y Mel Gibson, el cual se centra en territorio que no han sido explorados por el cine bíblico, en este sentido, el también actor ha dicho que, en esta secuela, Cristo se verá envuelto en una historia con viajes, donde el descenso al infierno es un hecho, también se podrían ver batallas entre fuerzas celestiales contra seres demoníacos, así como algunos conflictos que marcan principalmente el tino de este proyecto.

