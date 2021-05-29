Sangre de mi sangre, el regreso de Mel Gibson como héroe de acción.

En su juventud, por ahí de finales de los 80 y principios de los 90, el actor Mel Gibson se encontraba en uno de sus mejores momentos como protagonista de taquilleras películas de acción, entre ellas la famosa trilogía de "Arma Mortal", pero tiempo después sus proyectos como héroe comenzaron a ser más escasos, e incluso decidió enfocarse en su faceta como director.

Sin embargo, en 2016 Gibson sorprendió a la industria del cine con su tan esperado regreso como héroe de acción en la cinta "Sangre de mi sangre".

Gibson da vida a John Link, un rudo exconvicto que lleva una solitaria, miserable y tranquila vida en una casa rodante, trabajando como tatuador. Lleva años buscando a su hija desaparecida, hasta que un día la llamada de la joven altera su apacible vida y lo empuja a pasar momentos de mucha violencia y sangre, pero a su vez esta situación lo convierte en mejor persona y el padre atento que nunca fue.

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"Sangre de mi sangre" esta basada en la novela de Peter Craig y fue dirigida por Jean-Francois Richet, quien presenta esta historia en una corta película de apenas 88 minutos, pero con la fuerza de una gran producción, cargada de intensidad y emociones.

Para su regreso al género de acción, Gibson lució un aspecto avejentado y un tanto descuidado, pero ofreciendo una digna interpretación de antihéroe.

Cabe mencionar que entre los villanos a los que Link tiene que enfrentar se encuentra el interpretado por el mexicano Diego Luna, un junior sin escrúpulos que desesperadamente debe encontrar a la chica y a su padre, sin duda una de las grandes actuaciones del actor.

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Con "Sangre de mi sangre", Gibson demuestra que le sienta mucho mejor caminar ante la cámara con una pistola, y que el genero de acción siempre le guardará un lugar especial.

No te pierdas "Sangre de mi sangre" este domingo después de la final de la Liga MX por la señal de Azteca 7.