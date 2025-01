⁠Que siempre sí... Benedict Cumberbatch estará en Avengers: Doomsday y esto dijo

Durante una entrevista, Benedict Cumberbatch, afirmó que iba a decir adiós a ‘Avengers: Doomsday'. El actor aseguró que, aunque no fuera a formar parte del elenco, regresaría más fuerte que nunca para la siguiente película ‘Avengers: Secret Wars'. Pues ahora resulta que todo fue una confusión, incluso él mismo advierte, que nunca debemos fiarnos de lo que dice.

Benedict Cumberbatch estará de regreso en Avengers: Doomsday

Durante una entrevista con Bussiness Insider, le preguntaron al actor que interpreta a Dr. Strange en el MCU si Marvel le había dado un jalón de orejas cuando dijo que no estaría en la película, a lo que Cumberbatch ha respondido: “Me he equivocado, estoy en la siguiente”. El periodista buscó obtener alguna otra respuesta respecto a lo sucedido con el actor, por lo que le mencionó que otras estrellas de Marvel han mentido deliberadamente cuando se les pregunta sobre sus papeles en los filmes, como Andrew Garfield, que guardó en secreto su regreso. Cumberbatch solo se limitó a decir: “Nunca te creas nada de lo que diga”.

Se desconoce si el actor tendrá problemas con Marvel por haber revelado que su personaje tendrá un papel muy importante en Avengers: Secret Wars y es que recordemos que la productora cuida mucho la información de sus tramas y personajes. Marvel Studios se toma muy en serio los secretos y es muy estricto con los acuerdos de confidencialidad.

¿En qué películas del MCU aparece Benedict Cumberbatch como el Dr. Strange?

El Dr. Strange es uno de los personajes más importantes en las películas y es punto clave en varias de las tramas, por lo mismo aparece en varias películas del MCU. Te decimos cuáles:



Doctor Strange (2016)

(2016) Thor: Ragnarok (2017)

(2017) Avengers: Endgame (2019)

(2019) Spider-Man: No way Home (2021)

(2021) Doctor Strange in the Multiverse of Madness (2022)

Cabe mencionar que en Doctor Strange in the Multiverse of Madness, Cumberbatch interpreta tres versiones alternativas de su personaje. ¿Qué crees que pase con el personaje de Benedict Cumberbatch en las próximas películas del MCU?

También te puede interesar: ¡Estas son las mejores cartas ‘Space-time Smackdown’ de Pokémon TCG Pocket!