¿Qué sorpresas traerá Fortnite en Navidad 2025? Esto es lo que ya se dejó ver del Winterfest

¡Ya viene Navidad y con ella… una gran temporada invernal en Fortnite! Resulta que para esta Navidad 2025, Fortnite apunta a ser tan generoso como festivo. Epic Games ya dejó ver los primeros indicios del Winterfest 2025, pues recientemente lanzó un pequeño anuncio en sus redes sociales anunciando el evento navideño más esperado del battle royale. Es por eso que te recomendamos seguir jugando estos días, pues al parecer hay varias pistas que no puedes dejar pasar desapercibidas: regalos gratis, nuevas skins y una posible colaboración que ya está dando de qué hablar.

Winterfest 2025: fecha de inicio confirmada

De acuerdo con la información que ya circula dentro del juego, el Festival de Invierno 2025 comenzará el jueves 18 de diciembre de 2025, es decir, mañana. Como cada año, los jugadores podrán entrar a la clásica cabaña navideña para reclamar regalos diarios, incluso si no ingresan todos los días, siempre y cuando lo hagan antes de que termine el evento.

Las skins gratis que podríamos recibir

Aunque Epic Games no ha hecho un anuncio oficial revelando todos los detalles del juego, el pequeño clip y algunas de las imágenes que han salido para promocionar dentro del juego revelan que los jugadores podrán disfrutar de varios objetos cosméticos que apuntan directamente a los regalos del Winterfest. Entre los más destacados se encuentran:



Atuendo de hámster navideño, con estética festiva.

Atuendo de muñeco de prueba congelado, ideal para el clima invernal.

Mochila retro de pingüino navideño.

Pico dorado con detalles negros.

con detalles negros. Papel y cosméticos con temática de muñeco de nieve.

Si la estrategia del juego dentro del festival mantiene la tradición, los jugadores podrán esperar dos de estos atuendos; serían completamente gratis, disponibles tras abrir varios regalos en la cabaña.

Rodeados de estrellas, regalos y buen rollo… el espíritu del Festival de Invierno está a punto de llegar ❤️



Ponte cómodo y reúne al escuadrón: ¡el Festival de Invierno empieza mañana! ❄️🎁 pic.twitter.com/wJKgZ0MaoG — Fortnite_ES (@Fortnite_ES) December 17, 2025

¿Habrá colaboración sorpresa?

Uno de los detalles que más ha encendido las teorías es un adelanto publicado por Epic Games donde se observan calcetines navideños con referencias directas a Harry Potter (lo cual ya emociona a la mayoría), además de un árbol y una chimenea encendida. Aunque no está confirmado, todo apunta a que Fortnite podría cerrar el año con una colaboración mágica que ampliaría aún más su universo de crossovers, lo cual emociona mucho a los fans.

Estamos a nada de disfrutar de estas fiestas en Fortnite; si lo que se dice es verdad, mañana los jugadores podrían estar divirtiéndose con la Navidad en uno de los juegos más populares del mundo.

También te puede interesar: Tragedia de Rob Reiner: Salen a la luz nuevos detalles del hallazgo de los cuerpos