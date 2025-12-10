¡La rompieron! Estas son las portadas alternativas del comic crossover de Spider-Man y Superman

Recientemente se revelaron las portadas alternativas del cómic de Superman y Spider-Man , el cuál saldrá en marzo de este 2026, en el marco del 50 aniversario del primer crossover de este par de superhéroes.

Luego del éxito del cómic de Batman y Deadpool, estos crossovers nos darán grandes historias entre DC Comics y Marvel, juntando a dos de las figuras culturales más icónicas de todos los tiempos en una historia centrada en dos de sus villanos más complicados de todos sus cómics, donde dependerán de más de una similitud para salvar al mundo.

¿De qué trata el cómic de Superman y Spiderman?

La historia principal de este cómic a cargo de Mark Waid y Jorge Jiménez nos traerá a los dos periodistas Clark Kent y Peter Parker quienes se encuentran investigando la misma historia… Una conspiración que podría cambiar el mundo, donde Brainiac y el Doctor Octopus han hecho una fuerte alianza.

Limitados con la trama, es lo único que se ha revelado de manera oficial, aunque al ser algunos de los escritores más destacados de la actualidad dentro del mundo del comic.

¿Qué más podremos ver dentro del crossover entre Superman y Spider-Man?

Además de la historia principal, se ha hecho oficial que podremos ver a más personajes destacados de estos dos superhéroes en historias ajenas, como lo es Lois Lane y Mary Jane; Superboy y Spider-Man 2009; Power Girl y Punisher; Superboy y Spider-Man y al Jonathan Kent y el Tío Ben.

Esta colaboración que juntará a dos de sus superhéroes más queridos de todos sellará el aniversario número 50 de la primera vez que vimos a este par en el cómic “Superman vs The Amazing Spider-Man: The Battle of the Century” (La Batalla del Siglo), la historia escrita por Gerry Conway, Ross Andru, Neal Adams, John Romita Sr, Dick Giordano, Terry Austin y Bob Wiacek y que fue publicada en 1976.

¿Cuándo saldrá a la venta el cómic de Superman y Spider-Man?

Se ha confirmado que el cómic saldrá a la venta en Estados Unidos el 25 de marzo de este 2026, y se espera que llegue a tiendas de México al menos un par de semanas después, tal como pasó con el primer crossover de Batman y Deadpool.

Por ahora se sabe que tendrá un precio de $7.99 en la versión principal y $8.99 en su versión en cartulina, por lo que se puede esperar que cueste cerca de $150 y $200 pesos.

¿Cuáles son las portadas alternativas de Superman y Spider-Man?

|Imagen cortesía de DC Comics